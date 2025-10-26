الأحد 26 أكتوبر 2025
حالة الطرق اليوم، اختناقات مرورية بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة الكبرى

شهدت شوارع القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية، اليوم الأحد، انسيابية نسبية في حركة المرور مع وجود كثافات متفرقة على بعض المحاور والميادين الرئيسية خلال ساعات الذروة الصباحية، فيما تواصل وحدات المرور انتشارها لتسيير الحركة وتأمين الشوارع الحيوية.

اليوم، أولى جلسات طعن سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر في قضية المخدرات

الداخلية تعلن تفاصيل ضبط المتهمين بالاعتداء على مسن السويس

أبرز الملاحظات المرورية

القاهرة: كثافات متوسطة على محور 26 يوليو وشارع عبد العزيز وشارع رمسيس، مع بطء متقطع بميدان رمسيس ووسط البلد، بينما سجل الطريق الدائري الداخلي انسيابية الحركة.

الجيزة: ازدحام بسيط أمام كوبرى الوراق ومنطقة العجوزة، وحركة متوسطة بمناطق أكتوبر والمهندسين، مع بطء مؤقت أعلى كوبري أكتوبر والطريق الدائري المحيط بالجيزة.

القليوبية: حركة المرور مستقرة على طريق مصر الإسكندرية الزراعي ومدينة شبين القناطر، مع كثافات طفيفة عند مداخل القاهرة.

كما ظهرت كثافات متحركة بطريق الواحات وكورنيش النيل  وشارعي فيصل والهرم.


نصائح لسائقي السيارات


تستمر الإدارة العامة للمرور في مراقبة الطرق الرئيسية بالكاميرات المرورية ونشر الدوريات لتأمين الشوارع والمحاور الحيوية وضمان انسيابية الحركة.

ونصحت إدارة المرور قائدي السيارات،اختيار الطرق البديلة عند الاقتراب من وسط البلد والميادين الرئيسية والطريق الدائري، والالتزام بالسرعات المقررة واتباع تعليمات دوريات المرور لتجنب الحوادث والزحام.

