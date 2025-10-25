الأحد 26 أكتوبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات مقطع فيديو لشخص يعتدي على فتاة بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،  ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص حال اعتدائه على فتاة بالضرب بمحافظة الفيوم.

بالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتم تحديد هوية الفتاة الظاهرة في المقطع، وتبين أنها طالبة عمرها 12 عامًا، مقيمة بدائرة مركز شرطة سنورس.
وبسؤال والدها، قرر أن أحد الأشخاص تعدى على نجلته بالضرب أثناء شرائها بعض المتطلبات من أحد المحال دون سبب واضح.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة المركز، وغير متزن نفسيًا، حيث أكد شقيقه أنه يعاني من اضطرابات نفسية وتنتابه نوبات عنف، وسبق حجزه بإحدى مصحات الطب النفسي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجريدة الرسمية