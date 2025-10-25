السبت 25 أكتوبر 2025
حوادث

حادث تصادم مروع بين سيارات ملاكي وتريلا بطريق السويس

حادث تصادم مروع بين سيارات ملاكي وتريلا بطريق السويس

شهد طريق "السويس–القاهرة " بالقرب من هايبر وان بالشروق، مساء اليوم السبت، حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات الملاكي وإحدى سيارات النقل الثقيل "تريلا"، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين وسط أنباء عن وجود ضحايا.

حادث تصادم مروع بين سيارات ملاكي وتريلا 

 

وفور الإبلاغ بالحادث، انتقلت قوات الأمن والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع التصادم، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة، مع فرض كردون مروري لتسيير الحركة على الطريق.

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بين سائقي أجرة بسبب أولوية تحميل الركاب بالأزبكية

القبض على سيدة بتهمة سرقة حذاء شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالبساتين

وتجري الجهات الأمنية المعاينة الميدانية لحصر أعداد المصابين والمتوفين، ورفع آثار الحادث، مع تحرير المحضر اللازم وإخطار لنيابة العامة لتولي التحقيقات ومعرفة أسباب التصادم.


 

