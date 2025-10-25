تفاصيل جلسة أبو ريدة مع وزير الرياضة لبحث خطط تطوير الكرة المصرية

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا، اليوم السبت، مع المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بمقر الاتحاد بحضور مصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، ومحسن صالح وحلمي طولان عضوي اللجنة الفنية بالاتحاد لمناقشة ودعم خطط وبرامج الاتحاد لخلق وتطوير المواهب والكوادر علي مستوي اللاعبين والمدربين والحكام.

ورحب المهندس هاني أبوريدة بالحضور في بداية الاجتماع، مؤكدًا على الدعم الكبير الذي يلقاه الاتحاد من وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك بين الجانبين، وأن الاجتماع يأتي في إطار مناقشات فنية لتطوير منظومة كرة القدم المصرية.

استمرار الدعم الفني واللوجيستي لاتحاد الكرة

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن خالص شكره وتقديره للمهندس هاني أبوريدة ومجلس إدارة الاتحاد، مؤكدًا أن كرة القدم تمثل أهمية خاصة ضمن أولويات الوزارة، مشيرًا إلى استمرار الدعم اللوجستي والفني للاتحاد، وتعاون الجانبين في مشروعات الوزارة المختلفة مثل دوري مراكز الشباب ودوري المدارس.

كما تناول الاجتماع مناقشة خطط وبرامج التطوير الفني داخل الاتحاد، وآليات اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وفق معايير واضحة.

علاء نبيل يؤكد وجود عمل جاد لتطوير الكرة المصرية

وبدوره، قال علاء نبيل إن هناك عملا جادا علي المستوي الفني والتدريبي، في ظل دعم مجلس إدارة الاتحاد، حيث تم إقامة العديد من رخص التدريب بمختلف درجاتها وأنواعها، فضلا عن مشروعات انتقاء المواهب والأكاديميات ، وكلها سيظهر أثرها في المستقبل القريب.

فيما استعرض حلمي طولان، خلال الاجتماع، المعايير والشروط التي وضعتها اللجنة الفنية منذ بداية عملها لاختيار الأجهزة الفنية، إلى جانب البرامج الجاري إعدادها لتطوير منظومة كرة القدم على مختلف المستويات.

