بعد هجومهم عليه، جون إدوارد يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

وجه جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، رسالة مؤثرة إلى جماهير القلعة البيضاء، تحدث فيها عن المرحلة الصعبة التي يمر بها النادي، مؤكدًا أن العمل مستمر دون تراجع رغم الأزمات المالية والضغوط الكبيرة.

رسالة جون إدوارد لجماهير الزمالك

وكتب جون إدوارد عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك:" إلى جماهير نادي الزمالك المحبة والداعمة في كل زمان ومكان، إلى من يُشرّفني الانتماء إليهم قبل أن يُشرّفني المنصب، إلى السند الذي لم يتخلَّ عن ناديه يومًا مهما اشتدت العواصف.

وواصل:" نعلم جميعًا أن نادي الزمالك يمرّ بمرحلة دقيقة، وأزمة مالية خانقة ألقت بظلالها على كل تفاصيل العمل، لكن التاريخ يشهد أن هذا الكيان لم يقف يومًا إلا بكم، ولم ينهض بعد كل كبوة إلا بسواعدكم.

وتابع:" لقد كانت المهمة صعبة بكم، ومؤلمة بكم، ومودّعة بكم، فـجمهور يدرك أن الانتماء ليس هاتفًا في المدرجات، بل هو روح في الميدان، وصبر على الجراح حتى تبرأ النصر من رحم الألم.

وأضاف:" أعلم أن موجات الغضب وأصوات النقد تزداد، لكن كما أعتذر عظيمي حين يشتدّ وجعه، أُقدّر غيرتكم وحرصكم على هذا الكيان.

وواصل:" رغم كل ما مررنا به من أزمات وتفاصيل، وما نواجهه من عراقيل، لم أتعوّد على العذر عند التعثر، فجمهورًا بهذا النقاء لا يُخاطب إلا بالصدق مهما كانت الظروف.

وقال:" لم أعتد الهروب من المواجهة، ولا الفرار من المركب ساعة اضطراب الأمواج، المهمة التي بدأناها معًا سنكملها سويًا، ولن نبنيَنّ لبنةً نُقِضَت، ولا تعبًا ضاع.

وأكد:عهدٌ علينا أن نستمر في بذل أقصى ما نملك من جهد وإخلاص، ليبقى نادي الزمالك شامخًا كما عهدتموه منارًا لليقين، وقلعةً للكرامة والفخر، لكن النجاح لا يصنعه الأفراد، بل بالأيادي المتشابكة، والإيمان المشترك.

وواصل:" أثق بكم أن تواصلوا الدعم والمساندة للفريق في أصعب فترات عملٍ بظروفٍ بالغة الصعوبة، من أجل إسعادكم، لأن من يعرف المستحيل لا يعرف المستحيل.

وأشار:" أُقدّر مطالبكم، وأعي غضبكم، وأسعى بكل ما أملك لتحقيق ما يليق بكم وبنادينا، وأطلب منكم أن تُؤمنوا أن القادم – بعون الله – يحمل الخير إن تمسّكنا بالأمل، ولا تسمحوا لليأس أن يتسلّل إلى صدر نادينا.

وأتم:" فأنتم حُصن الزمالك وسرّه، كما كان دائمًا، سيعبر النادي هذه المرحلة التي تتطلب الصبر والإيمان، وسيسير بثقةٍ أكبر وقوةٍ أعظم من هذه المحطة، فالتاريخ علمنا أن الصمود والدعم هو ما يجعلنا نُعيد بناء ما تهدّم، ونحافظ على كيانٍ عشقناه بقلوبنا.

