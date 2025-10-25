نجيب ساويرس: محمد صلاح يظل أيقونة كرة القدم المصرية رغم الانتقادات

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، يظل أيقونة كرة القدم المصرية، مهما تعرض لانتقادات أو هجوم.

الانتقادات الموجهة لمحمد صلاح

ساويرس عبّر خلال مداخلة مع الإعلامي سيد على ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة الحدث اليوم، عن استغرابه من كمية الانتقادات الموجهة إلى محمد صلاح بعد فترة من النجاح والإنجازات، حيث أشار إلى أن البعض ينسى بسرعة الألقاب العظيمة التي حققها صلاح بسبب أداء غير موفق في مباراتين أو ما شابه.

وأوضح قائلًا: «لسنا في مصر قادرين على موازنة التقدير، إما أن نضع أحدًا في سابع سماء، أو ندفنه في سابع أرض».

وأشار إلى أن الانتقادات اللاذعة التي طالت صلاح بعد فترة من التألق جاءت نتيجة تحولات مزاجية في الرأي العام، لكنه أكد أن ذلك لا يغير من موقع صلاح في قلوب المصريين أو في عالم الرياضة.

ساويرس: محمد صلاح يظل في عيون العالم

وأضاف ساويرس أن «الناس قد تقول ما تشاء، وتنتقد أو تهاجم كما تشاء، لكن محمد صلاح يظل محمد صلاح في عيون العالم»، مشيرًا إلى أن صلاح يعتبر رمزًا للنجاح ليس فقط بفضل مهاراته الرياضية، ولكن بفضل أخلاقه وتمسكه بوطنه. وأضاف: «للأسف، هناك من يسعى وراء الانتقاد فقط ليشعر أنه أصبح في نفس مكانة النجوم العظماء، لكن محمد صلاح لا يلتفت إلى هذه الإساءات».

وأوضح أن هناك تشابهًا بينه وبين صلاح في هذه المسألة، قائلًا: «أنا بركز على الهدف في حياتي، وما بسمعش للإساءات أو الانتقادات. طالما ضميري مرتاح في أنني أعمل لبلدي وليس لنفسي، فلا يهمني ما يقوله الآخرون».

واختتم حديثه مشيرًا إلى أن هذه الروشتة تعد بمثابة درس حياتي له ولغيره في كيفية التعامل مع الانتقادات والضغوط التي قد تواجه الشخصيات العامة.

