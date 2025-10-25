فحص طبي لـ أحمد شريف في مران الزمالك

يخضع أحمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفحص طبي اليوم السبت من أجل الاطمئنان على إصابته التي تعرض لها بالأمس وتحديد البرنامج العلاجي.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ملف إصابات الزمالك

وكشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها أحمد شريف لاعب الأبيض خلال مباراة ديكيداها الصومالي اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب تعرض لإصابة في العضلة الضامة، وسيخضع لفحص طبي غدٍ السبت، للوقوف على حجم الإصابة.

وفي سياق متصل أوضح الجهاز الطبي أن أحمد ربيع لاعب وسط الزمالك يعاني من إجهاد عضلي خفيف وتم الاتفاق مع الجهاز الفني على إراحته من مباراة اليوم أمام بطل الصومال.

وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسداسية دون رد.

