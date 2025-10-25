الدوري الإنجليزي، دانجو واتارا يسجل مبكرا لـ برينتفورد في شباك ليفربول

الدوري الإنجليزي، سجل دانجو واتارا الهدف الأول لـ برينتفورد في شباك ليفربول، بالدقيقة 5، من المباراة التي تجمعهما على ملعب “جتيش كوميونتي ستاديوم” ضمن لقاءات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول أمام برينتفورد

وجاء تشكيل ليفربول أمام برينتفورد كالتالي:

في حراسة المرمى: مامارداشفيلي

الدفاع: كيركيز — فان دايك — كوناتي — برادلي

الوسط: فلوريان فيرتز — جونز — سوبوسلاي

الهجوم: جاكبو — هوجو ايكتيكي — محمد صلاح

مباراة ليفربول أمام برينتفورد

تذاع مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports 1.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعدما خسر في 3 لقاءات متتالية في البريميرليج، أمام كل من كريستال بالاس، تشيلسي ومانشستر يونايتد.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، في حين أن برينتفورد لديه 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

ويسعي النجم المصري محمد صلاح استعادة توازنه بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ ذلك الموسم، بخلاف تواجده على دكة البدلاء أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والتي حسمها الريدز لصالحه بنتيجة 5-1.

حقيقة رحيل محمد صلاح

وعلي صعيد آخر كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، حقيقة ما تردد عن إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية القادمة، عقب توتر علاقته مع آرني سلوت المدير الفني للفريق.

وقال فابريزيو رومانو في تصريحات نشرتها شبكة "givemesport" البريطانية، "لا توجد مشاعر سلبية داخل نادي ليفربول تجاه محمد صلاح بعدما حدث عقب مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني، النجم المصري لا يزال يشكل جزءًا أساسيًا من الفريق والمشروع"، مضيفًا، "ليفربول يدرك أن محمد صلاح لا يعيش أفضل أيامه، لكن النادي يواصل دعمه وثقته به، لا توجد أي مشاكل على الإطلاق".

واستكمل، "إدارة ليفربول لا تشعر بالقلق بعدما قام محمد صلاح بإزالة جميع الإشارات المتعلقة بنادي ليفربول من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن بعض قطاعات القاعدة الجماهيرية تخشى أن يكون ذلك علامة على الغضب والتفكير في الرحيل".

واختتم، "ليفربول يرى أن محمد صلاح مازال جزءًا أساسيًّا من خطط المدرب أرني سلوت حيث يهدف المدير الفني الهولندي إلى حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي".

