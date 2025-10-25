الأهلي يخسر على ملعبه أمام الزمالك بثلاثية في دوري الجمهورية 2009

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2009، على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الأخير بمدينة نصر، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

مباراة الأهلي والزمالك

سجل أهداف الزمالك: طارق هشام، وأدهم محمد حسيب، وأحمد صفوت.

ظهر لاعبو الزمالك بمستوى فني متميز خلال الشوط الأول من اللقاء، وبدأوا بالضغط والهجوم المكثف منذ الدقائق الأولى، وتكلل ذلك بتسجيل طارق هشام الهدف الأول في الدقيقة 7، وبعدها تواصل الهجوم وعزز أدهم محمد بالهدف الثاني في الدقيقة 11، ثم سجل الأهلي من كرة مرتدة هدفه الأول، بعدها ضغط الأبيض وأتيحت ركلة جزاء ولكن أهدرت في الدقيقة 40، ثم استمر الضغط ونجح أحمد صفوت في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الزمالك محاولاتهم على مرمى الأهلي، واستطاعوا صناعة فرص ولكن لم تترجم إلى أهداف، وتعرض أحمد إبراهيم للطرد نتيجة الحصول على بطاقتين صفراوين، واستكمل الأبيض المباراة بعشرة لاعبين لما يقرب من 20 دقيقة، لينتهي اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بثلاثية مقابل هدف.

وحرص على حضور المباراة اليوم، لمؤازرة الفريق: بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، وتامر عبد الحميد "دونجا"، نائب المدير الفني للقطاع، وحازم إمام، ومحمد مصطفى ممس، نائب المدير الفني لقطاع البراعم.

كما شهدت المباراة، حضور محمد طارق، عضو مجلس إدارة النادي، لمساندة الفريق، والذي حرص أيضًا على تقديم التهنئة للاعبين على الفوز المستحق والأداء والاجتهاد خلال اللقاء، والذي تكلل بالفوز بهذه النتيجة المستحقة.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2009 كل من: توفيق عيد مدربًا، علي رزق مدربًا مساعدًا، أحمد محمود مدربًا لحراس المرمى، محمود مغاوري إداريًا، مصطفى حسين أخصائيًا للتأهيل والإصابات، عمرو عيسي محللًا للأداء، ويوسف سيد مسئولًا للمهمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.