الأهلي بـ10 لاعبين يتأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا بالفوز على إيجل نوار بهدف

تأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على نظيره إيجل نوار البوروندي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي أيضا بنتيجة 1-0، ليصعد المارد الأحمر إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 2-0.

مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي

وسجل عمر كمال هدف النادي الأهلي في شباك نظيره إيجل نوار البوروندي في الدقيقة 58

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء مباشرة في وجه جراديشار، في الدقيقة 16 بعد احتكاك بدون كرة مع مدافع إيجل نوار البوروندي.

تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: عمر كمال وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام وكوكا

الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومروان عطية

الهجوم: أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وجراديشار

وجلس علي مقاعد بدلاء الأهلي كل من: سيحا، ياسر إبراهيم، مصطفي العش، أفشة، تريزيجيه، محمد هاني، أشرف بن شرقي، وزيزو ومحمد شكري.

قائمة الأهلي أمام إيجل نوار

وضمت قائمة الأهلي 20 لاعبًا هم: محمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

