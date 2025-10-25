انهيار جزئي لمنزل من الطوب اللبن في قنا

شهدت منطقة الحميدات التابعة لدائرة بندر قنا، اليوم، انهيارًا جزئيًا في منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن، وتمكنت الجهات المعنية من إنقاذ السكان وإخلاء المنزل بالكامل دون وقوع أي إصابات.

وتلقى مدير أمن قنا إخطارًا من قسم شرطة بندر قنا يفيد بانهيار منزل في منطقة الحميدات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن العقار مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن، ونتج عن الانهيار سقوط أجزاء من الجدران الداخلية.

تم إنقاذ جميع قاطني المنزل وإخلاؤه حرصًا على سلامتهم، مع فرض طوق أمني حول الموقع لحين انتهاء أعمال الفحص الفني التي تجريها لجنة من الوحدة المحلية وإدارة الحماية المدنية لتحديد أسباب الانهيار.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

