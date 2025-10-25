السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بايرن ميونخ يفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثية في الدوري الألماني

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

فاز فريق بايرن ميونخ علي بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثية نظيفة خلال مباراة الفريقين على ملعب “بوروسيا بارك”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

مباراة بايرن ميونخ علي بوروسيا مونشنجلادباخ

أحرز ثلاثية بايرن ميونخ جوشوا كيميش في الدققة 64 ورافئيل جيريرو في الدقيقة 70 ولينارت كارل في الدقيقة 81.

وتعرض كاستروب لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ للطرد في الدقيقة 19.

تشكيل بايرن ميونخ

وجاء تشكيل بايرن ميونخ على النحو التالي:
حراسة المرمى: جوناس أوربيج.

الدفاع: ساشا بوي – دايوت أوباميكانو – كيم مين جاي – توم بيشوف.

الوسط: جوشوا كيميش – ليون غوريتسكا – مايكل أوليز.

الهجوم: لويس دياز – نيكولاس جاكسون – هاري كين.
 

بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ

وحقق العملاق البافاري العلامة الكاملة في أول ثماني جولات ليعتلي الصدارة برصيد 24 نقطة.

في المقابل  يعيش مونشنجلادباخ فترة عصيبة باحتلاله المركز الثامن عشر بثلاث نقاط فقط، جمعها من ثلاثة تعادلات مقابل أربع هزائم، في واحدة من أسوأ بداياته في تاريخ المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الألماني بايرن ميونخ بوروسيا مونشنجلادباخ مباراة بايرن ميونخ علي بوروسيا مونشنجلادباخ

مواد متعلقة

الدوري الألماني، تعادل بوروسيا مونشنجلادباخ وبايرن ميونخ سلبيا في الشوط الأول

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز بالأخضر أمام التأمين الإثيوبي (صور)

بحضور إسماعيل يوسف، تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري والاتحاد الليبي (صور)

كاف يعلن تعديل موعد مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

"حد يصحي لبيب ونصر"جماهير الزمالك تهاجم الإدارة خلال مباراة ديكيداها (فيديو)

جماهير القلعة البيضاء: "جون إدوارد ارفع إيدك الزمالك هو سيدك" (فيديو)

بمشاركة حجازي، تعادل نيوم والخليج في الدوري السعودي

جماهير الزمالك تطالب برحيل فيريرا رغم التأهل في الكونفدرالية (فيديو)

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، تعادل الشباب وضمك 1-1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتعادل مع سندرلاند 1/1 في الشوط الأول

وفقا للقانون، تعرف على المدة المتبقية للعمل بنظام التوقيت الصيفي

الدوري الإنجليزي، نيوكاسيل يخطف فوزا مثيرا من فولهام بنتيجة 2-1

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

رئيس أركان القوات البرية الباكستانية يشيد بدور مصر في تحقيق استقرار الشرق الأوسط

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حماية للمسلم من الإنس والجن، فضل المحافظة على أذكار المساء

الأوقاف تعلن موضوعي خطبة الجمعة القادمة: "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى" وأخلاقيات التعامل مع السائحين

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

المزيد
الجريدة الرسمية