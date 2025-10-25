السبت 25 أكتوبر 2025
كاف يعلن تعديل موعد مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز، أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، تعديلا على موعد مباراة التأمين الأثيوبي ونادي بيراميدز في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز

ويلتقي بيراميدز مع التأمين الإثيوبي مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا قبل لقاء الإياب المحدد له الخميس المقبل.

وتقرر تقديم موعد المباراة لمدة ساعة واحدة، لتنطلق في السادسة مساء بدلا من موعدها السابق السابعة مساء، لمراعاة ظروف البث الفضائي.

حكام مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي 

ويدير الحكم دينتوا كيابيتسوي من بوتسوانا اللقاء، ويعاونه مواطنوه لوكي كيجاتسوي المساعد الأول، وبينجامين مانكانكو المساعد الثاني، وميمودي ثابلوجانج الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، ويراقب أداء الحكام برو كواديو من كوت ديفوار.

وتأهل فريق بيراميدز، إلى دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره الجيش الرواندي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور الأول من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة الرواندية كيجالي، انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل، سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي، ليتأهل بيراميدز لدور الـ 32 بمجموع اللقائين 5-0.

وصعد فريق التأمين الأثيوبي إلى دور الـ32 بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 4-3  في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

