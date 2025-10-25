السبت 25 أكتوبر 2025
الدوري الألماني، تعادل بوروسيا مونشنجلادباخ وبايرن ميونخ سلبيا في الشوط الأول

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

تعادل فريقا بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ سلبيا في الشوط الأول، خلال مباراة الفريقين على ملعب “بوروسيا بارك”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

وتعرض كاستروب للطرد لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ في الدقيقة 19

تشكيل بايرن ميونخ

وجاء تشكيل بايرن ميونخ على النحو التالي:
حراسة المرمى: جوناس أوربيج.

الدفاع: ساشا بوي – دايوت أوباميكانو – كيم مين جاي – توم بيشوف.

الوسط: جوشوا كيميش – ليون غوريتسكا – مايكل أوليز.

الهجوم: لويس دياز – نيكولاس جاكسون – هاري كين.
 

بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ

ويدخل العملاق البافاري اللقاء منتشيًا بسلسلة انتصارات مذهلة في “البوندسليجا ” بعدما حقق العلامة الكاملة في أول سبع جولات ليعتلي الصدارة برصيد 21 نقطة.

في المقابل  يعيش مونشنجلادباخ فترة عصيبة باحتلاله المركز الثامن عشر بثلاث نقاط فقط، جمعها من ثلاثة تعادلات مقابل أربع هزائم، في واحدة من أسوأ بداياته في تاريخ المسابقة.

الجريدة الرسمية