بمشاركة حجازي، تعادل نيوم والخليج في الدوري السعودي

تعادل فريقا نيوم والخليج بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما بمدينة "تبوك"، على ملعب ستاد مدينة الملك خالد الرياضية (تبوك)،ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري السعودي.

مباراة الخليج ضد نيوم بدوري روشن

وأحرز هدف الخليج الأول اللاعب صالح العمري في الدقيقة 16 وفي الدقيقة 34 يتعادل فريق نيوم عن طريق رودريجيز.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي لاعب منتخب مصر مع نيوم في التشكيل الأساسي

تشكيل نيوم أمام الخليج بدوري روشن

حراسة المرمى: ماكسيميانو.

الدفاع: العييري، حجازي، زيزه، عابدي.

الوسط: بوابري، الاسمري، الحسن، بن رحمة.

الهجوم: لاكازيت، رودريجيز.



أحمد حجازي أساسيا في مباراة نيوم ضد الخليج

وشارك أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني مع فريقه في التشكيل الأساسي لمباراة، اليوم، وهي المباراة رقم 7 في مشواره مع نيوم بمختلف المسابقات هذا الموسم، بواقع 5 مباريات في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، ومباراة وحيدة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل أحمد حجازي هدفًا وحيدًا في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم مع نيوم الذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024 قادمًا من الاتحاد، في المباراة التي انتهت بفوز نيوم على الرياض بنتيجة 3 - 2.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.