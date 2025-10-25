بحضور إسماعيل يوسف، تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري والاتحاد الليبي (صور)

أُقيم منذ قليل بقاعة كبار الزوار باستاد السويس الجديد، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه الاتحاد الليبي.

حضر الاجتماع إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك السابق ومدير الكرة بنادي الاتحاد الليبي.

الاجتماع الفني لمباراة المصري والاتحاد الليبي



وخلال الاجتماع الذي ترأسه مراقب المباراة الجنوب سوداني ماكور ماجوك بحضور الكونغولي رينيه دانيال مراقب التحكيم وحكم المباراة الجنوب أفريقي ماكسيكسول بامبيسو ومندوب الاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن محسن عنان رئيس منطقة السويس لكرة القدم، تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق، فيما سيرتدي فريق الاتحاد الطاقم الأحمر الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأسود.



ومثل المصري في الاجتماع اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي ومحمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور عزيز شمام، طبيب الفريق وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.

موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي

ويلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ضيفه الاتحاد الليبي، في التاسعة مساء غدٍ الأحد باستاد السويس الجديد في إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

