الجمعة 24 أكتوبر 2025
جماهير الزمالك تطالب برحيل فيريرا رغم التأهل في الكونفدرالية (فيديو)

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

طالبت  جماهير نادي الزمالك برحيل بانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض بعد الأداء المتواضع أمام ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 من البطولة الكونفدرالية على ستاد السلام.

وهتفت جماهير النادي عقب مباراة ديكيداها على ستاد السلام:"فيريرا يروح "

 

 

مباراة الزمالك وديكيداها في الكونفدرالية

وتأهل نادي الزمالك لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 من البطولة على ستاد السلام.

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الأول للزمالك في مرمى ديكيداها الصومالي بالدقيقة 39 من علامة الجزاء.

و أهدر محمد السيد لاعب الزمالك ركلة جزاء في الدقيقة 64.

 وكان فريق الزمالك  فاز على ديكيداها بسداسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأكد تأهل الأبيض لدور المجموعات بنتيجة 7-0 في مجموع المباراتين.

تشكيل الزمالك أمام ديكيداها

ولعب الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد السيد – سيف جعفر – عبد الحميد معالي.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – أحمد شريف.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمود بنتايج وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

