"حد يصحي لبيب ونصر"جماهير الزمالك تهاجم الإدارة خلال مباراة ديكيداها (فيديو)

انتقدت جماهير نادي الزمالك، حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة ونائبه هشام نصر، بعد الأداء المتواضع أمام ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 من البطولة الكونفدرالية على ستاد السلام.

وهتفت جماهير نادي الزمالك عقب مباراة ديكيداها على ستاد السلام: بينام من العشا لحد العصر حد يصحي لبيب ونصر، وتابعت: واحد اثنين الإدارة فين "



مباراة الزمالك وديكيداها في الكونفدرالية

وتأهل نادي الزمالك لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 من البطولة على ستاد السلام.

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الأول للزمالك في مرمى ديكيداها الصومالي بالدقيقة 39 من علامة الجزاء.

وأهدر محمد السيد لاعب الزمالك ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأكد تأهل الأبيض لدور المجموعات بنتيجة 7-0 في مجموع المباراتين.

تشكيل الزمالك أمام ديكيداها

ولعب الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد السيد – سيف جعفر – عبد الحميد معالي.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – أحمد شريف.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمود بنتايج وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

