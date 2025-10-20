هاري كين يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد الجولة السابعة

يتربع الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 12 هدفا بعد انتهاء الجولة السابعة.

ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد الجولة السابعة

1- هاري كين، بايرن ميونخ: 12 هدفا

2- الكولومبي لويس دياز، بايرن ميونخ: 5 أهداف

2- التركي تشان أوزون، آينتراخت فرانكفورت: 5 أهداف

3- الألماني إلياس أنساه، يونيون برلين: 4 أهداف

3- الغيني سيرهو جيراسي، دورتموند،: 4 أهداف

وحقق فريق بايرن ميونخ فوزا هاما على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “أليانز أرينا”، في قمة الجولة السابعة من الدوري الألماني.

سجل هدف بايرن ميونخ اللاعب هاري كين في الدقيقة 22 من أحداث الشوط الأول، ومايكل أوليز في الدقيقة 79، فيما سجل هدف بوروسيا دورتموند الوحيد اللاعب جوليان براندت في الدقيقة 84.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.