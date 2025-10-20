الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هاري كين يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد الجولة السابعة

هاري كين
هاري كين

يتربع الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 12 هدفا بعد انتهاء الجولة السابعة.

ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد الجولة السابعة 

1- هاري كين، بايرن ميونخ: 12 هدفا 

2- الكولومبي لويس دياز، بايرن ميونخ: 5 أهداف 

2- التركي  تشان أوزون، آينتراخت فرانكفورت:  5 أهداف

3- الألماني إلياس أنساه، يونيون برلين: 4 أهداف

3- الغيني سيرهو جيراسي، دورتموند،: 4 أهداف 

 

وحقق فريق بايرن ميونخ فوزا هاما على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على  ملعب “أليانز أرينا”، في قمة الجولة السابعة من الدوري الألماني.

 

سجل هدف بايرن ميونخ اللاعب هاري كين في الدقيقة 22 من أحداث الشوط الأول، ومايكل أوليز في الدقيقة 79، فيما سجل هدف بوروسيا دورتموند الوحيد اللاعب جوليان براندت في الدقيقة 84.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هاري كين لويس دياز تشان أوزون ترتيب هدافي الدوري الألماني هدافي الدوري الألماني الدوري الألماني بايرن ميونخ

مواد متعلقة

الدوري الألماني، هاري كين يواصل التألق في "البوندسليجا"

الأسطورة، هاري كين يحطم رقما تاريخيا لكريستيانو رونالدو وهالاند

الأكثر قراءة

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة وتشكيل لجنة مؤقتة

خلافات على صداقة تلميذة السبب، تفاصيل صادمة في دهس طالب ووالده بالشيخ زايد

تعليم الجيزة تعلن الجدول الاسترشادي لاختبارات شهر أكتوبر 2025

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

زغلول صيام يكتب: بعد فوز المغرب بمونديال الشباب.. لا يمكن اختصار الموضوع عند أسامة نبيه!

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

ما حكم الحلف على المصحف وكفارته؟ الإفتاء توضح آراء المذاهب الفقهية

المزيد
الجريدة الرسمية