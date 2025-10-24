الجمعة 24 أكتوبر 2025
رياضة

جماهير القلعة البيضاء: "جون إدوارد ارفع إيدك الزمالك هو سيدك" (فيديو)

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

 رددت جماهير  نادي الزمالك الهتافات ضد جون إدوارد المدير الرياضي للفريق الأبيض، بعد الأداء المتواضع أمام ديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 من البطولة الكونفدرالية على ستاد السلام.

وهتفت جماهير نادي الزمالك عقب مباراة ديكيداها على ستاد السلام:جون إدوارد ارفع إيدك جمهور الزمالك هو سيدك"
 

 

مباراة الزمالك وديكيداها في الكونفدرالية

وتأهل نادي الزمالك لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 من البطولة على ستاد السلام.

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الأول للزمالك في مرمى ديكيداها الصومالي بالدقيقة 39 من علامة الجزاء.

و أهدر محمد السيد لاعب الزمالك ركلة جزاء في الدقيقة 64.

 وكان فريق الزمالك  فاز على ديكيداها بسداسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأكد تأهل الأبيض لدور المجموعات بنتيجة 7-0 في مجموع المباراتين.

تشكيل الزمالك أمام ديكيداها

ولعب الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد السيد – سيف جعفر – عبد الحميد معالي.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – أحمد شريف.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمود بنتايج وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

