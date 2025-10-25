السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز بالأخضر أمام التأمين الإثيوبي (صور)

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

عقد اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس الاجتماع الفني لمباراة التأمين الأثيوبي ونادي بيراميدز في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

الاجتماع الفني لمباراة التأمين الأثيوبي وبيراميدز

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز الضيف في اللقاء زيه البديل الأخضر الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى البرتقالي الكامل.

ويظهر التأمين الأثيوبي صاحب الأرض في المباراة بالزي الأساسي الأزرق في الأبيض بينما يرتدي حارس المرمى الأصفر الكامل.

 

موعد مباراة التأمين الأثيوبي وبيراميدز

ويستضيف استاد الدفاع الجوي مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32 من دوري الأبطال بين بيراميدز والتأمين الأثيوبي، حيث تقام المواجهة الأولى يوم 26 أكتوبر، والثانية يوم 30 من نفس الشهر، في السابعة مساء.

حكام مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي 


ويدير الحكم دينتوا كيابيتسوي من بوتسوانا اللقاء، ويعاونه مواطنوه لوكي كيجاتسوي المساعد الأول، وبينجامين مانكانكو المساعد الثاني، وميمودي ثابلوجانج الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، ويراقب أداء الحكام برو كواديو من كوت ديفوار.


وتأهل فريق بيراميدز، إلى دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره الجيش الرواندي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور الأول من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة الرواندية كيجالي، انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل، سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي، ليتأهل بيراميدز لدور الـ 32 بمجموع اللقائين 5-0.

وصعد فريق التأمين الأثيوبي إلى دور الـ32 بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 4-3  في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا التأمين الأثيوبي ونادي بيراميدز بيراميدز التأمين الإثيوبي موعد مباراة التأمين الأثيوبي وبيراميدز

مواد متعلقة

بحضور إسماعيل يوسف، تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري والاتحاد الليبي (صور)

كاف يعلن تعديل موعد مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

"حد يصحي لبيب ونصر"جماهير الزمالك تهاجم الإدارة خلال مباراة ديكيداها (فيديو)

جماهير القلعة البيضاء: "جون إدوارد ارفع إيدك الزمالك هو سيدك" (فيديو)

بمشاركة حجازي، تعادل نيوم والخليج في الدوري السعودي

جماهير الزمالك تطالب برحيل فيريرا رغم التأهل في الكونفدرالية (فيديو)

جماهير الزمالك تهاجم جون إدوارد وتطالب برحيله (فيديو)

جماهير الزمالك تهاجم فيريرا: "محمد السيد بيلعب ليه هى تكية ولا إيه "(فيديو)

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتعادل مع سندرلاند 1/1 في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

شعبة الذهب توضح سيناريوهات أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة

رئيس أركان القوات البرية الباكستانية يشيد بدور مصر في تحقيق استقرار الشرق الأوسط

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

بعد هجومهم عليه، جون إدوارد يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق مصر – الإسكندرية الزراعي

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعلن موضوعي خطبة الجمعة القادمة: "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى" وأخلاقيات التعامل مع السائحين

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

تفسير حلم الشجار مع الخال في المنام وعلاقته بوجود خلافات ومشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية