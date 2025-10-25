ارتفاع الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي 30.9% في 8 أشهر

شهدت الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي قفزة كبيرة بلغت 30.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتصل قيمتها إلى 369 مليون دينار (حوالي 520.5 مليون دولار).

وتصدرت إيطاليا قائمة الدول الأوروبية المستوردة من الأردن، حيث قفزت الصادرات إليها بنسبة 180.6% لتصل إلى 101 مليون دينار.

وارتفعت قيمة الواردات الأردنية من دول الاتحاد خلال الفترة نفسها بنسبة 7.5%، لتسجل 2.1 مليار دينار، وجاءت ألمانيا على رأس قائمة الموردين.

أبرز الصادرات الأردنية إلى أوروبا

شملت أبرز الصادرات الأردنية إلى أوروبا الملابس، الأسمدة، الأدوية، والمنتجات الكيماوية، بينما تركزت الواردات في المركبات، الآلات والمعدات الصناعية، والمنتجات الدوائية.

القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية

أرجع محمد الصمادي، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في الأردن، هذه القفزة إلى تحسن الأداء الصناعي وازدياد القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، لا سيما في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.

وأكد أن جودة الصناعة الوطنية تحظى بقبول متزايد في الأسواق الأوروبية بفضل التزام المصانع الأردنية بالمعايير الدولية.

الشراكة الأوروبية الأردنية

أشار الصمادي إلى أن الشراكة الأوروبية الأردنية تمثل نموذجا ناجحا للتعاون الاقتصادي، مؤكدا على أهمية تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري.

كما شدد على الحاجة إلى الإسراع في تطبيق نظام التتبع الوطني للمنتجات الغذائية والحيوانية، والذي سيدعم تنافسية الصادرات ويفتح المجال لمزيد من النمو.

