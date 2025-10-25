الصين تضخ 615 مليار دولار عبر السندات وتعزز الاقتصاد بمفاجأة إيجابية

قررت الصين، إصدار سندات حكومية جديدة بقيمة 4.36 تريليون يوان (ما يعادل 614.7 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وكشفت بيانات وزارة المالية الصينية أن هذا الإصدار الضخم شمل 675.8 مليار يوان كسندات لأغراض عامة، وقرابة 3.7 تريليون يوان كسندات لأغراض خاصة، بهدف إنعاش الاقتصاد، وبحلول نهاية سبتمبر، بلغ إجمالي ديون الحكومة المحلية المستحقة حوالي 53.7 تريليون يوان.

نتائج ملموسة لدعم الاقتصاد

يأتي هذا الدعم المالي متواكبا مع أداء اقتصادي أفضل مما كان متوقعا، ففي الربع الثالث من العام 2024، نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 4.8% على أساس سنوي، محققا مفاجأة إيجابية رغم تباطئه عن النسبة المسجلة في الربع الثاني (5.2%).

متوسط نمو الاقتصاد الصيني

وعلى مدار الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغ متوسط نمو الاقتصاد الصيني 5.2%، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ حاد.

وسجلت القطاعات الصناعية أداء قويا، حيث نما قطاع الصناعة بنسبة 5.4% في الربع الثالث، متقدما بذلك على نمو القطاعات الثانوية (4.2%) والقطاعات الأولية (4%).

ويُعزى هذا الأداء القوي جزئيا إلى انتعاش حاد في الإنتاج الصناعي قفز إلى 6.5% في سبتمبر، مستفيدًا من متانة الطلب الخارجي.

وفي إشارة إلى استمرار هذا النهج، تخطط الصين لتعزيز سياساتها التحفيزية في العام الجاري 2025، حيث من المقرر إصدار سندات حكومية محلية ذات أغراض خاصة بقيمة 4.4 تريليون يان (حوالي 620 مليار دولار)، بزيادة قدرها 500 مليار يوان عن عام 2024، وفقًا لتقرير عمل الحكومة.

