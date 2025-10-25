الذهب والعملات مفاتيح تشكيل القوة الاقتصادية العالمية

تمثل احتياطيات البنوك المركزية ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، إذ تستخدم لتغطية الالتزامات الخارجية وتمويل العجز في ميزان المدفوعات، كما تعد درعا ماليا يحمي الاقتصادات من الصدمات المالية والجيوسياسية.

احتياطيات العملات الأجنبية والذهب

وتتنوع هذه الاحتياطيات بين العملات الأجنبية والذهب والأصول السائلة الأخرى، لتشكل أداة رئيسية في ضبط السياسات النقدية ودعم استقرار العملات الوطنية، بحسب إرم بنزنس.

وفقا لبيانات كتاب حقائق العالم (The World Factbook) لعام 2024، تمتلك أكبر 15 دولة في العالم مجتمعة نحو 10.96 تريليون دولار من احتياطيات النقد الأجنبي والذهب.

تتصدر الصين القائمة بفارق واسع، حيث تحتفظ بما يقارب 3.456 تريليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما تمتلكه اليابان التي جاءت في المركز الثاني باحتياطي يبلغ 1.231 تريليون دولار.

وفي المرتبة الثالثة جاءت الولايات المتحدة بـ910 مليارات دولار، تليها سويسرا بفارق طفيف قدره 909 مليارات دولار، وهي أرقام تعكس الدور الكبير للبنك الوطني السويسري في إدارة عملته بعد أزمة 2008، حين ارتفع الطلب على الفرنك كملاذ آمن.

ولتفادي الانكماش الناتج عن ارتفاع قيمة العملة، اشترى البنك كميات كبيرة من العملات الأجنبية، ما ضاعف حجم احتياطياته.

وجاءت الهند في المركز الخامس بـ643 مليار دولار، تليها روسيا بـ597 مليارا، ثم السعودية في المركز السابع باحتياطي يبلغ 464 مليار دولار، ما يعكس قوة مركزها المالي المعزز بعائدات النفط واستثمارات الصندوق السيادي.

كما تضم المراتب التالية كلا من هونج كونج، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وألمانيا، والبرازيل، وإيطاليا، وفرنسا، والإمارات التي تحتفظ بـ238 مليار دولار من الاحتياطيات.

حجم الاحتياطيات بين الاقتصادات الكبرى

وتظهر هذه الأرقام مدى التفاوت في حجم الاحتياطيات بين الاقتصادات الكبرى، ودور الفوائض التجارية في تعزيز القوة النقدية للدول، لا سيما الصين التي تواصل توظيف أدوات التعقيم النقدي لتفادي التضخم الناتج عن تدفق العملات الأجنبية.

خريطة النفوذ المالي العالمي

في المحصلة، تعكس هذه البيانات خريطة النفوذ المالي العالمي، إذ تبقى الاحتياطيات أداة السيادة الاقتصادية الأولى في عالم تتزايد فيه الاضطرابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.