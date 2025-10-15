الخميس 16 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المشاط تبحث تعزيز التعاون المشترك مع الأردن ولبنان والبنك الأفريقي للتنمية

جانب من لقاءات الدكتورة
جانب من لقاءات الدكتورة رانيا المشاط

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي الحكومات، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية

وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث شهد اللقاء مباحثات حول تعزيز سبل الشراكة بين الوزارتين من أجل تبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي وسياسات تحقيق التنمية الاقتصادية، كما استعرضت «المشاط»، في إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».

وأكدت أن العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجًا يُحتذى به للعلاقات العربية في ضوء ما تحظى به من اهتمام ودعم دائم من القيادة السياسية في البلدين، وخاصة في ظل ما يشهده العالم العربي والمنطقة من تطور وتسارع في مجريات الأحداث.

وزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية

وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع حنين السيد، وزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية، العلاقات المصرية اللبنانية المشتركة، مشيرة إلى التنسيق بين الحكومتين لانعقاد الدورة العاشرة من اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، من أجل فتح آفاق التعاون من أجل تعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات.

كما أشارت إلى تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع شقيقتها اللبنانية، والحرص على الانتقال بها إلى آفاق أرحب، مشيرة في ذات الوقت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأقل دخلًا، من خلال عدد من البرامج والمحاور على رأسها برنامج تكافل وكرامة، الذي يتم تطبيقه مع البنك الدولي وأصبح نموذجًا دوليًا لجهود الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.

البنك الأفريقي للتنمية

في سياق آخر التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور سيدي ولد التاه، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك، والشراكات الجارية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين دول قارة أفريقيا.

المشاط: الحكومة تحرز تقدما في ملف تمكين القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار للشركات

المشاط: نقدر جهود مؤسسات التمويل العربية وأهمية التكامل الإقليمي

وبحث الجانبان تطورات العلاقات المشتركة خاصة في ضوء الدور الذي يقوم به البنك كشريك تنمية رئيسي بمحور المياه ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، فضلًا عن التمويلات التي يوفرها البنك للقطاع الخاص في مصر، من أجل تعزيز جهود التنمية الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المشاط الحكومة الاردنية البنك الافريقي للتنمية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

مواد متعلقة

المشاط: الحكومة تحرز تقدما في ملف تمكين القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار للشركات

المشاط: نقدر جهود مؤسسات التمويل العربية وأهمية التكامل الإقليمي

المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعزز كفاءة ومرونة سوق العمل

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

الأرجنتين يضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب

من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي مجددا وانخفاض 10 جنيهات في المكرونة

اليوريا تواصل الارتفاع وانخفاض السلفات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

عاد لينتقم، مدحت شلبي يجر شكل سيد عبد الحفيظ في أول ظهور بعد الإيقاف (فيديو)

خياران أحلاهما مر، اتحاد طنجة يهدد الزمالك بشأن صفقة عبد الحميد معالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

هل يمكن الحصول على مخالصة الإسكان من الإنترنت البنكي في بنك القاهرة؟

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد دعوة الرئيس للانعقاد السبت.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية