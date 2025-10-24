خام الحديد على حافة الهبوط، مستوى 100 دولار تحت التهديد

تواجه أسعار خام الحديد ضغوطا هبوطية حادة، حيث تترقب الأسواق اختبار مستوى الدعم النفسي الحاسم عند 100 دولار للطن، وهناك مخاوف من ضعف الطلب الصيني وتراجع أرباح مصانع الصلب.

تراجع أسعار خام الحديد

هبطت العقود المستقبلية لخام الحديد في سنغافورة بنسبة 1.4% إلى 103.20 دولار للطن، متجهة لتسجيل ثاني أسبوع خسارة على التوالي.

وفي تعاملات لاحقة، بلغ سعر العقد 103.75 دولارا، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.9%.

وانعكست هذه الموجة الهبوطية على العقود المستقبلية المقومة باليوان في بورصة داليان، وكذلك على عقود الصلب في بورصة شنجهاي.

الأسباب الرئيسية لتراجع الحديد

هناك العديد من الأسباب التي دفعت خام الحديد إلى التراجع خلال الفترة الأخيرة، والاي يأتي من أبرزها ضعف الطلب الصيني على المواد الخام، وتراجع أرباح مصانع الصلب، مما دفعها إلى خفض مشترياتها من خام الحديد، بالإضافة إلى ارتفاع المخزونات لدى الموانئ والمصانع الصينية، في ظل تدفق الواردات القياسية الشهر الماضي وتوقعات ببدء الإنتاج من مشروع "سيماندو" العملاق في غينيا، مما يزيد من المعروض المتاح.

أكدت تحليلات "بلومبرج إنتليجنس" أن مستوى الدعم عند 100 دولار أصبح عرضة للخطر في الربع الرابع الحالي، مشيرة إلى هشاشة أساسيات السوق.

كما أشارت شركة "بي إم آي" البحثية إلى أن ارتفاع المخزونات هو الذي دفع المصانع الصينية إلى تقليص مشترياتها.

المعادن الأساسية في بورصة لندن

لم يقتصر التراجع على خام الحديد، بل شمل المعادن الأساسية في بورصة لندن، حيث تراجع كل من الألومنيوم والنحاس بنسبة 0.2%، مقلصين بذلك جزءا من المكاسب التي حققاها مؤخرا.

