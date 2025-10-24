الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المشاط: مصر تعمل على تعزيز التعاون متعدد الأطراف والشراكات الدولية

جانب من لقاءات الدكتورة
جانب من لقاءات الدكتورة رانيا المشاط

تحتفي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والعلاقات الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، باعتبارها واحدة من الدول المؤسسة التي ساهمت على مدار تاريخ التعاون في دفع العمل الدولي متعدد الأطراف من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي ذلك تزامنًا مع الذكرى الـ80 لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ في 24 أكتوبر 1945.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جمهورية مصر العربية، تعتز بشراكتها مع منظمة الأمم المتحدة، من أجل تحقيق السلام والازدهار المشترك، ودفع جهود تحقيق التنمية، موضحةً أن مصر قامت بدور فاعل على مدار العقود الماضية في إعلاء قيم الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف من أجل تبادل الخبرات وتحقيق التنمية، ومواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، وتمويل التنمية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي للمجتمعات.

وأضافت أنه بينما تحتفي الأمم المتحدة بالذكرى الثمانين لتأسيسها، فإن التحديات الراهنة على المستوى الدولي تتطلب إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية، وحوكمة النظام الدولي بشكل عام، بما يتيح دور أكبر للدول النامية والناشئة، حتى يعكس النظام العالمي طموحات تلك الدول، ويوفر الآليات والأدوات التي تحتاجها من أجل مواجهة التحديات المختلفة.

الشراكة بين مصر والأمم المتحدة

وأكدت "المشاط"،  أن الشراكة بين مصر والأمم المتحدة تشهد تطورًا متواصلًا، من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023–2027، والذي يترجم أولويات الدولة المصرية في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الأخضر، والنمو الشامل، وتمكين المرأة والشباب.

وأضافت أن هذا التعاون يعكس نهج مصر القائم على الملكية الوطنية لبرامج التنمية، وتكامل الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وزارة الخارجية تحتفل بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة

رانيا المشاط تكشف موعد صرف الشريحة الأولى من التمويلات الأوروبية لمصر

وأشارت "المشاط"، إلى أن مصر، انطلاقًا من دورها الإقليمي والدولي، تواصل دعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتسعى لتعزيز التنسيق الدولي في مجالات التمويل المبتكر، ومواجهة التحديات العالمية، ودعم الدول النامية في مساراتها التنموية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة وازدهارًا للبشرية جمعاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المشاط الأمم المتحدة الشراكة بين مصر والأمم المتحدة تغير المناخ الامن الغذائي

مواد متعلقة

وزارة الخارجية تحتفل بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة

رانيا المشاط تكشف موعد صرف الشريحة الأولى من التمويلات الأوروبية لمصر

الأكثر قراءة

لماذا لا تجد بائعة الجبن مكانا في عالم الشاركس؟

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها بعد مرور 15 دقيقة

البلدي تتراجع 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بعد محاصرتهما بالشائعات، منة شلبي تعلن زواجها من منتج شهير

علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود بالدوري الممتاز

أزمات سد النهضة وغزة تتصدر رسائل السيسي لقادة أوروبا وأفريقيا وكوريا الجنوبية وماليزيا (فيديو)

التضامن تشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي الآسيوي

حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025 (بث مباشر)

خدمات

المزيد

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بتروجت.. الزمالك والبنك الأهلي.. ريال مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح ؟

ما حكم الشرع في تهرب بعض التجار من الضرائب؟ مفتي الجمهورية يجيب

عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية