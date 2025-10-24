مؤشر سوق المال السعودي يربح 25 مليار دولار رغم التراجع 0.7% في أسبوع

تراجع مؤشر السوق السعودية «تاسي» خلال تداولات الأسبوع بنحو 0.7% عقب ارتفاع دام 5 أسابيع على التوالي، حيث أغلق المؤشر عند مستوى 11611.7 نقطة، بانخفاض قدره 84.9 نقطة.

القيمة السوقية للسوق السعودي

بالمقابل، سجلت القيمة السوقية للسوق نموا بـ1% يعادل 94 مليار ريال «حوالي 25 مليار دولار» مسجلة 9.64 تريليون ريال، بدعم من أرامكو السعودية، بحسب شبكة CNBC عربية.

قيمة تداول الأسهم السعودية

وحسب النشرة الأسبوعية، بلغت قيمة تداول الأسهم السعودية، خلال الأسبوع الحالي 24.6 مليار ريال، بحجم 1.12 مليون سهم، عبر 2.17 مليون صفقة.

وطغى اللون الأحمر على أداء القطاعات، بصدارة قطاع الإعلام والترفيه الذي نزل 5.9%، تلاه قطاع المواد الأساسية 3.4%، وقطاع البنوك 0.6%، بالمقابل، زاد قطاع الطاقة 2.1%، وقطاع الاتصالات 0.6%.

أداء الأسهم السعودية

تصدّر سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» الأسهم الأكثر ربحية بمعدل تغير أسبوعي 7.7% بسعر إغلاق 33.7 ريال، تلاه سهم صناعات البناء المتقدمة «صناعات» بتغير أسبوعي 4.8% بسعر إغلاق 33.7 ريال.

فيما تصدّر سهم شركة «أسمنت اليمامة» قائمة الأكثر خسارة بمعدل 15.2% بسعر إغلاق 27.2 ريال، تلاه سهم شركة نسيج العالمية التجارية «نسيج» بتغير أسبوعي بلغ 11.4% بسعر إغلاق 63.4 ريال.

وجاء سهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية «أمريكانا» في مقدمة الأسهم الأكثر نشاطًا بحسب الكمية بـ141.9 مليون سهم بسعر إغلاق 2.12 ريال، تلاه سهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» بكمية 96.5 مليون سهر بسعر إغلاق 25.8 ريال.

وجاء سهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» على رأس الأكثر نشاطًا بحسب القيمة بتداول بلغ 2.46 مليار ريال بسعر إغلاق 25.8 ريال، تلاه سهم مصرف «الراجحي» بقيمة 1.79 مليار سهم بسعر إغلاق 108 ريالات.

