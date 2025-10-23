الخميس 23 أكتوبر 2025
تعزيز الشراكة الاستراتيجية، رسالة شكر من السيسي لقادة الاتحاد الأوروبي وملك بلجيكا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص الشكر للملك فيليب، ملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال اليوم فى بروكسل، وعلى ما يجمع بلدينا من علاقات ثنائية قوية ومتميزة. 

كما أعرب عن تقديرى  لأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبى، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على استضافة القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبى فى إطار الشراكة الاستراتيجية. كانت المناقشات ثرية وبنّاءة، وأكدت عمق العلاقات بين الجانبين، والتى بلغت مستوى غير مسبوق من التوافق. أتطلع إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وإلى القمة الثانية التى ستستضيفها مصر عام 2026".

