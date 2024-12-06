13 نوعا من الطعام يساعد على تخفيف الانتفاخ ويحسن صحة الجهاز الهضمي

لقد ثبت أن العديد من الأطعمة تساعد في علاج الانتفاخ من خلال تعزيز الانتظام ومنع احتباس السوائل وتعزيز صحة الأمعاء.

الانتفاخ مشكلة شائعة غالبًا ما تكون ناجمة عن الإمساك أو الغازات الزائدة.

ما يتناوله ويشربه الشخص يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

الطعام الذي يساعد في تقليل الانتفاخ

قد تساعد مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم في تخفيف الانتفاخ.

1. الأفوكادو

الأفوكادو مغذي للغاية، ويحتوي على كمية جيدة من حمض الفوليك وفيتامينات سي وك في كل وجبة.

كما أنها غنية بالبوتاسيوم، ويساعد هذا المعدن في تنظيم توازن السوائل ومستويات الصوديوم لمنع احتباس الماء، مما قد يساهم في الانتفاخ.

كما أنها غنية بالألياف، والتي تتحرك ببطء عبر الجهاز الهضمي لدعم الانتظام والمساعدة في منع الإمساك والانتفاخ.

2. الخيار

يتكون الخيار من حوالي 95٪ من الماء، وقد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالمياه على البقاء رطبًا، وقد يمنع هذا احتباس الماء وربما يساعد في تخفيف الانتفاخ الناجم عن الجفاف.

تشير بعض الأبحاث إلى أن الخيار قد يساعد أيضًا في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS)، مثل الانتفاخ وآلام البطن والإسهال.

3. الزبادي

الزبادي مليء بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تلعب دورًا رئيسيًا في صحة الأمعاء.

لقد ثبت أن البروبيوتيك يقلل من الانتفاخ وانتفاخ البطن الناجم عن متلازمة القولون العصبي، وهي حالة شائعة تؤثر على الأمعاء الغليظة.

وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن البروبيوتيك قد يساعد في تحسين وتيرة البراز وقوامه، مما قد يساعد في تخفيف الانتفاخ.

4. التوت

يحتوي التوت مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأسود على مضادات الأكسدة المختلفة والبوليفينول والفيتامينات والمعادن التي توفر العديد من الفوائد الصحية.

وفقًا لأحد المراجعة الحديثة، قد تساعد البوليفينول الموجودة في الفواكه مثل التوت في تخفيف أعراض القولون العصبي مثل الانتفاخ بسبب تأثيرها على صحة الأمعاء والالتهابات.

التوت غني أيضًا بالألياف، والتي قد تساعد في تخفيف الانتفاخ عن طريق تقليل الغازات المعوية وإزالة الماء الزائد في الجسم.

5. الكرفس

الكرفس نبات مغذي يتكون من حوالي 95٪ ماء، كما أنه يحتوي على مانيتول، وهو نوع من الكحول السكري الذي يلين البراز لتعزيز الانتظام عن طريق سحب الماء إلى الجهاز الهضمي، وقد يساعد هذا في تخفيف الانتفاخ والإمساك.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر جذر الخضار مدرًا طبيعيًا للبول، وهذا يعني أنه يزيد من إنتاج البول لإزالة الماء الزائد والصوديوم من الجسم، مما قد يساعد في تخفيف الانتفاخ.

6. الزنجبيل

الزنجبيل عشب معروف بقدرته على تهدئة ضائقة الجهاز الهضمي، على سبيل المثال، تظهر الأبحاث أن الزنجبيل يمكن أن يسرع إفراغ المعدة لمنع الانتفاخ والشعور بالامتلاء.

7. الموز

الموز هو مصدر ممتاز للألياف، حيث تحتوي موزة متوسطة الحجم (118 جرامًا) على 3 جرام من الألياف.

بالإضافة إلى ذلك، فهي غنية بالبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي يدعم توازن السوائل الصحي، وقد يساعد هذا في منع احتباس الماء، والذي يمكن أن يساهم في الانتفاخ.

8. البابايا

البابايا نوع من الفاكهة الاستوائية المعروفة بنكهتها الحلوة وملمسها الناعم والكريمي، وتحتوي على إنزيم يسمى الباباين، والذي يساعد الجسم على تكسير الأحماض الأمينية، وهذا يشجع على الهضم الصحي وقد يساعد في إبعاد الانتفاخ.

كما أنه يوفر الكثير من الألياف في كل حصة.

9. الهليون

الهليون هو مصدر رائع للألياف، حيث يوفر ما يقرب من 3 جرام في كل كوب (134 جرامًا) من الحصة.

كما أنه يحتوي على كمية جيدة من الإينولين، وهو ألياف بريبايوتيك موجودة في العديد من الأطعمة.

تظهر الدراسات أن الإينولين قد يدعم صحة الأمعاء ويزيد من انتظامها، مما قد يساعد في منع الانتفاخ والإمساك.

10. الشوفان

قد يساعد تناول وعاء من دقيق الشوفان في الصباح على محاربة الانتفاخ.

كما تحتوي حصة نصف كوب على 4 جرام من الألياف، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان، والتي قد تساعد في تخفيف الانتفاخ عن طريق تقليل إنتاج الغازات المعوية وتنظيم حركات الأمعاء.

11. الأناناس

الأناناس فاكهة استوائية تحتوي على الكثير من فيتامين سي والمنجنيز وفيتامينات ب في كل حصة.

ويحتوي الأناناس أيضًا على إنزيم يسمى بروميلين، وقد تم استخدامه منذ فترة طويلة في الطب التقليدي للمساعدة في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي وتخفيف الأعراض مثل الانتفاخ وحرقة المعدة وعسر الهضم.

12. الكركم

غالبًا ما يستخدم الكركم لتفتيح الكاري والحساء والأطباق الجانبية.

ويحتوي على مركب يسمى الكركمين، والذي تمت دراسته على نطاق واسع لتأثيراته المضادة للالتهابات.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن الكركمين قد يساعد في تحسين صحة الأمعاء وتقليل أعراض القولون العصبي، بما في ذلك الغازات والانتفاخ والإمساك.

13. الكيوي

الكيوي هي فاكهة شهيرة غنية بالعديد من العناصر الغذائية الرئيسية، بما في ذلك الألياف والبوتاسيوم.

كما يحتوي أيضًا على الأكتينيدين، وهو إنزيم قد يساعد في تحسين الهضم وتسريع إفراغ المعدة.

وعلى هذا النحو، قد يساعد الكيوي في تقليل أعراض الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، وآلام المعدة، والإمساك.

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