مكملات طبيعية وأكلات تساعد فى علاج تضخم البروستاتا فى 45 يوما

علاج تضخم البروستاتا، تضخم البروستاتا من الأمراض التى تنتشر بين الرجال بعد عمر الخمسين عام وتؤثر على جودة الحياة لأسباب عديدة.

وعلاج تضخم البروستاتا، أمر يؤرق الرجال لأنها تسبب كثرة التبول ليلا ما يؤثر على النوم والمزاج ويسبب آلام العضلات لذا يجب الاهتمام بالعلاج.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن تضخم البروستاتا يواجه الرجال بعد عمر ال50 وللاسف يعانى منها أكثر من نصف الرجال فى هذا العمر وتسبب لهم دخول الحمام المتكرر خاصة فى الليل مع عدم الإفراغ الكامل للمثانة، وذلك نتيجة التضخم الذى يضغط على المثانة ما يسبب الأعراض التى ذكرناها.

أسباب تضخم البروستاتا

وأضاف سلامة، أن الخطورة تكمن فى أن كثرة دخول الحمام ليلا يؤثر على جودة النوم فى الليل ما يسبب الانزعاج والتعب والارهاق عند الاستيقاظ فى الصباح، لذا يجب الاهتمام بالعلاج، وسبب تضخم البروستاتا يرجع إلى زيادة نشاط هرمون DHT والعلاج عادة يكون أدوية تمنع عمل هذا الانزيم ولكن له آثار جانبية مثل الدوخة وآلام العضلات وضعف القدرة الجنسية، لذا يمتنع عنه البعض.

مكملات طبيعية لعلاج تضخم البروستاتا

وتابع، أن هناك بدائل طبيعية تقلل عمل هذا الهرمون مايساعد فى علاج تضخم البروستاتا بدون أى أضرار جانبية، ومن المكملات الطبيعة التى تساعد فى علاج تضخم البروستاتا:-

البلميط المنشاري

حليب الشوك

جذور القراص

زيت بذور اليقطين

علاج تضخم البروستاتا

مكملات غذائية وأكلات تعالج تضخم البروستاتا

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أنه هناك بعض المكملات الغذائية والاكلات التى تساعد في تصغير حجم البروستاتا، منها:-

فيتامين د، الذى يتحكم فى نمو مستقبلات البروستاتا ويمنع تضخمها، ونقص فيتامين د يسبب تضخم البروستاتا ويمكن أن يسبب التهابها أو تليفها، لذا يفضل تناول 50 ألف وحده كل أسبوع.

المغنيسيوم، يجب تناول من 350 ل 500 ملليجرام في اليوم لأنه يساعد على النوم الجيد، ويحسن الانقباضات العضلية للمثانة ويساعد في الافراغ الكامل، ويحسن امتصاص فيتامين د.

تناول الخضروات الكرنبية، تعمل على توازن طبيعي فى هرمونات الجسم.

تناول السردين والسلمون والتونة والماكريل لغناهم بالاوميجا 3 التى تقلل التهابات البروستاتا.

تناول الجرجير والبنجر والشيكولاتة الدارك لغناهم بأكسيد النيتريك الذى يزوديد الدم للبروستاتا ويسهل عملية التبول.

تناول لب ابيض بمعدل قبضهطة يد يوميا، لأنه يمد الجسم بالمغنيسيوم ويقلل نشاط الهرمون المسبب لتضخم البروستاتا.

الشاي الأخضر مضاد أكسدة قوي ويقلل الهرمون المسبب لتضخم البروستاتا.

الطماطم والبطيخ لإحتوائهم على لايكوبين وهو مضاد أكسدة متخصص لصحة البروستاتا .

خلي التفاح العضوي بعد الوجبات يساعد فى ظبط سكر الدم ويعالج مقاومة الانسولين التي تؤدى إلى تضخم البروستاتا

مقاومة الأنسولين تسبب تضخم البروستاتا

وأضاف اخصائي التغذية العلاجية، أنه يجب الاهتمام بعلاج مقاومة الانسولين، لأنها تعرض البروستاتا لكمية كبيرة من الانسولين مايزيد حجمها، كما أن مقاومة الانسولين يزيد هرمون IGF-1 وهو أيضا يسبب تضخم البروستاتا، وعلاج مقاومة الأنسولين يكون عن طريق تقليل السكريات والحلويات والنشويات، ومنع التلقيط والصيام المتقطع، وعدم تناول وجبة كبيرة قبل النوم، وزيادة الأنشطة الرياضية خاصة فى الصباح.

وتابع، واخيرا يجب الإمتناع تماما عن تناول الدقيق الحلويات، وزيوت البذور النباتية، والمشروبات الغازية، والمقليات، والمحليات الصناعية، واللبن خلال فترة العلاج، ويجب تطبيق هذا البروتوكول لمدة 45 يوم وستلاحظ الفرق بعدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.