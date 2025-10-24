جماهير الزمالك تهاجم فيريرا: "محمد السيد بيلعب ليه هى تكية ولا إيه "(فيديو)

هاجمت جماهير نادي الزمالك يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض أثناء مباراة الفريق وديكيداها المقامة الآن في إياب الكونفدرالية الإفريقية.

واشتعلت مدرجات الثالثة يمين في ستاد السلام بهتافات جماهير نادي الزمالك:"محمد السيد بيلعب ليه هى تكية ولا إيه "



مباراة الزمالك وديكيداها

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك مع ديكيداها الصومالي بتقدم الأبيض بهدف دون رد، في إياب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على ستاد السلام.

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الأول للزمالك في مرمى ديكيداها الصومالي، بالدقيقة 39 من علامة الجزاء.

وفرض الزمالك سيطرته على مجريات اللعب في الربع ساعة الأولى دون خطورة تذكر على مرمى الضيوف.

تشكيل الزمالك أمام ديكيداها

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد السيد – سيف جعفر – عبد الحميد معالي.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمود بنتايج وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

وكان فريق الزمالك قد فاز على ديكيداها بسداسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

