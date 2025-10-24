الكوكي يدرس ثغرات الاتحاد الليبي قبل موقعة الإياب في الكونفدرالية

حرص التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي على مشاهدة بعض لقاءات فريق الاتحاد الليبي خاصة مواجهته بموقعة الذهاب بالبطولة الكونفدرالية.

وركز الكوكي خلال مشاهدته لمباريات الاتحاد الليبي على تحديد نقاط القوة والضعف بالفريق الليبي لاسيما الثغرات التي وضحت بموقعة الذهاب بليبيا

وتعادل فريق المصري مع نظيره الاتحاد الليبي سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الجمعة، في مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

ويلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ضيفه فريق الاتحاد الليبي في التاسعة مساء بعد غدا الأحد الموافق السادس والعشرين من أكتوبر الجاري على ستاد السويس الجديد في مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

طاقم تحكيم جنوب أفريقي لمباراة المصري والاتحاد الليبي بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الاتحاد الليبي.

ويضم الطاقم الذي ينتمي إلى جنوب أفريقيا كل من: ماكسيكسول بامبيسو حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول زاكيلي سيويلا، ومساعد الحكم الثاني إلفاس سيتول، فيما يتولى باتريك جاسا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى ماكور ماجوك من جنوب السودان مهام مراقب المباراة، ويتولى الكونغولي رينيه دانيال مهام مراقبة التحكيم.

مباراة المصري وسموحة

وتعادل فريقا المصري البورسعيدي وسموحة السكندري، سلبيا في مباراة الفريقين على استاد السويس الجديد في الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب المصري وسموحة في جدول الدوري المصري

وتراجع فريق النادي المصري إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز بـ19 نقطة، من الفوز في 5 مواجهات والتعادل في 4 لقاءات، والخسارة في مباراتين.

المصري البورسعيدي يضع محمد عواد وحمزة علاء على رأس أولوياته في صفقات الشتاء

قال الإعلامي جمال الغندور، إن إدارة نادي المصري البورسعيدي وضعت الثنائي محمد عواد حارس مرمى الزمالك، وحمزة علاء حارس الأهلي على رأس أولويات الفريق في الميركاتو الشتوي.

وأكد الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن النادي البورسعيدي يرغب في التعاقد مع حارس مرمى في انتقالات يناير المقبل، ووضعت إدارة النادي الثنائي محمد عواد وحمزة على رأس القائمة.

وشدد الغندور، لا توجد مفاوضات مع الثنائي حتى الآن أو أنديتهم، والنادي المصري سيتحرك خلال الفترة المقبلة لضم حارس من الاثنين.

