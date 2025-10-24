الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز يستقبل بعثة التأمين الإثيوبي (صور)

التأمين الأثيوبي،
التأمين الأثيوبي، فيتو

وصلت إلى القاهرة صباح اليوم بعثة نادي التأمين الأثيوبي استعدادا لمواجهة بيراميدز في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وصول بعثة التأمين الأثيوبي القاهرة 

 

وكان مسئولو العلاقات العامة بنادي بيراميدز في استقبال بعثة النادي الأثيوبي بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات الضيوف حتى الوصول لفندق الإقامة.

 

ويبقى النادي الإثيوبي في القاهرة حتى مواجهة بيراميدز في مباراة الإياب والمحدد لها السابعة من مساء الخميس 30 أكتوبر الجاري باستاد الدفاع الجوي، لحسم المتأهل لدور المجموعات.

 

 

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي 

ويلتقي بيراميدز مع نادي التأمين الأثيوبي في السابعة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

 

حكام مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي 

ويدير الحكم دينتوا كيابيتسوي من بوتسوانا اللقاء، ويعاونه مواطنوه لوكي كيجاتسوي المساعد الأول، وبينجامين مانكانكو المساعد الثاني، وميمودي ثابلوجانج الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، ويراقب أداء الحكام برو كواديو من كوت ديفوار.

وتأهل فريق بيراميدز، إلى دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره الجيش الرواندي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور الأول من البطولة.

 

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة الرواندية كيجالي، انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل، سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي، ليتأهل بيراميدز لدور الـ 32 بمجموع اللقائين 5-0.

وصعد فريق التأمين الأثيوبي إلى دور الـ32 بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 4-3  في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا التأمين الإثيوبي موعد مباراة بيراميدز والتأمين الاثيوبي

مواد متعلقة

يورتشيتش يعلنها لأول مرة: شعرت براحة بعد خروج الأهلي من بطولة أفريقيا (فيديو)

يورتشيتش: أرفض تدريب الأهلي في هذه الحالة وأتمنى ضم إمام عاشور (فيديو)

يورتشيتش: حسام حسن يستحق جائزة أفضل مدرب في إفريقيا وهؤلاء خلفاء صلاح

الشناوي يعلق على غيابه عن منتخب مصر رغم ترشحه لجائزة الأفضل في إفريقيا

مدرب بيراميدز يتحدث عن أزمة محمد صلاح ومصيره مع ليفربول

يورتشيتش: قدمنا موسما استثنائيا والزمالك استحق التتويج بالكأس

يورتشيتش: فخور بصناعة التاريخ مع بيراميدز وتحقيق إنجازات استثنائية

يورتشيتش: المنافسة مع الأهلي والزمالك صعبة بسبب جماهيرهما الكبيرة

الأكثر قراءة

موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والقناة الناقلة

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025

تفاصيل طرح فيلات مارينا بمبادرة "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

سلوت: كانت لحظة صعبة علينا وعلى محمد صلاح

التضامن الاجتماعي تشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي الآسيوي

شعبة المصدرين: إعلان الصين دراسة إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية خطوة غير مسبوقة

انخفاض في البلدي، أسعار البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

جيش الاحتلال الإسرائيلي: إعادة جميع الجثث شرط للانتقال للمرحلة الثانية

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم مسح الرقبة في الوضوء

ما حكم غسل الجمعة وهل هو سنة أم فرض؟ الإفتاء ترد

لا يفوتك، دعاء أول جمعة من جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية