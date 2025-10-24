بيراميدز يستقبل بعثة التأمين الإثيوبي (صور)

وصلت إلى القاهرة صباح اليوم بعثة نادي التأمين الأثيوبي استعدادا لمواجهة بيراميدز في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وصول بعثة التأمين الأثيوبي القاهرة

وكان مسئولو العلاقات العامة بنادي بيراميدز في استقبال بعثة النادي الأثيوبي بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات الضيوف حتى الوصول لفندق الإقامة.

ويبقى النادي الإثيوبي في القاهرة حتى مواجهة بيراميدز في مباراة الإياب والمحدد لها السابعة من مساء الخميس 30 أكتوبر الجاري باستاد الدفاع الجوي، لحسم المتأهل لدور المجموعات.

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

ويلتقي بيراميدز مع نادي التأمين الأثيوبي في السابعة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

حكام مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي

ويدير الحكم دينتوا كيابيتسوي من بوتسوانا اللقاء، ويعاونه مواطنوه لوكي كيجاتسوي المساعد الأول، وبينجامين مانكانكو المساعد الثاني، وميمودي ثابلوجانج الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، ويراقب أداء الحكام برو كواديو من كوت ديفوار.

وتأهل فريق بيراميدز، إلى دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره الجيش الرواندي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور الأول من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة الرواندية كيجالي، انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل، سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي، ليتأهل بيراميدز لدور الـ 32 بمجموع اللقائين 5-0.

وصعد فريق التأمين الأثيوبي إلى دور الـ32 بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

