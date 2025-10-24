للحد من انتشار الأوبئة، استشاري بمعهد الكبد يطالب بإنشاء عيادة المسافر

طالب الدكتور حمدي إبراهيم، استشاري العناية المركزة بمعهد الكبد، بضرورة إنشاء عيادة المسافر الموجودة في كثير من دول العالم، وهي متخصصة في متابعة المسافر قبل السفر وبعده، لإعطائه التحصين المناسب للأمراض التي من المتوقع أن يجدها في البلاد المسافر اليها، علي يتم فحص العائدين من السفر فحصا دقيقا منعا لانتشار الأوبئة القادمة من دول أخري.

جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الطبي الثاني لمستشفي حميات الفيوم، الذي عقد اليوم الجمعة، برئاسة الدكتور عاطف ابراهيم استشاري الحميات.

حماية مصر من انتشار الأوبئة

وأكد أنه طالب وزارة الصحة بضرورة إنشاء عيادة المسافر في مصر لأنها بمثابة الأمن القومي، خاصة أن مصر وفد إليها العيد من مواطني الدول الأفريقية، وهناك كثير من حالات الملاريا الناتجة عن الاحتكاك والتعامل مع الوافدين، والكثير من البلدان الإفريقية تعاني من انتشار الأمراض المعدية، مثل السودان وجنوب السودان وساحل العاج وبوركينا فاسو، وإريتريا وانجولا، وكثير من المصريين يرتادون هذه البلدان للتجارة، وعلي أقسام الترصد بمديرية الصحة متابعة العائدين من هذه الدول.

ولفت إلي أن عيادة المسافر، ستهتم بدراسة طبيعة الدول الأخري والأمراض المنتشرة بها، واعطاء المسافر التحصينات اللازمة، للوقاية من هذه الأمراض.

