مؤتمر حميات الفيوم يناقش الجديد في علاج الإيدز وفيروسات الكبد بـ 12 بحثا

نظم مستشفي حميات الفيوم، المؤتمر الطبى الثانى، الذى يناقش الجديد فى أمراض الحميات والأمراض المعدية الإكلينيكية، من خلال 12 بحثا علميا في أمراض التيتانوس والالتهاب السحائي ومرض الإيدز وفيروسات الكبد A وB و C.

الجديد في امراض الكبد والايدز

وقال رئيس مؤتمر الحميات الثاني بمحافظة الفيوم، الدكتور عاطف إبراهيم: إن المؤتمر ناقش الأمراض المعدية الإكلينيكية وهو تخصص جديد ظهر فى أعقاب جائحة كورونا وأهمية نشر هذا التخصص وتطويره، وكل ما هو جديد فى الأمراض المعدية الإكلينيكية، وهذا التخصص لا غنى عنه لأنه يعتبر أمن صحى وقومى، بالإضافة إلى مكافحة العدوى والميكروبات الوبائية، لافتا الي أن مصر طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية خالية من الملاريا منذ العام الماضى.

وأشار إلي أن مرض الإيدز من الأمراض أصبح الآن من الأمراض التي يمكن التعايش معها، من خلال العلاج الحديث الذى يقوم بتثبيط المرض ويجعله كامنا فى الجسم.

وأوضح الدكتور سانر رشدى استشارى الحميات ومدير مستشفي حميات الفيوم الأسبق، ان هناك علاجا جديدا لمرض الإيدز يمنع الآثار الجانبية تماما، ويتمكن المريض من ممارسة حياته بشكل عادى الأمر الذي يقلل نسب العدوى للمخالطين، وقد تصل إلي أقل من 2%، وإذا التزم المريض بالعلاج ووسائل الوقاية يستطيع أن يمارس حياته الزوجية دون إصابة الزوجة، أما فيروس B فقد حد العلاج بالأقراص من انتشار المرض، وسوف نصل فى القريب العاجل إلي خلو مصر من المرض بفضل التطعيم الإجبارى للأطفال الذى فرضته الدولة منذ بداية التسعينيات

يذكر أن المؤتمر ناقش أمراض الدم وحمى البحر الأبيض المتوسط وحمى العائدين من السفر ومكافحة أى أمراض ينقلونها خاصة الأمراض المعدية مثل الملاريا المنتشرة فى الدول الأفريقية

