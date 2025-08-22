نجاح جراحة نادرة بمعهد ناصر لاستئصال ورم يزن أكثر من 40 كيلوجرام

أعلن مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج عن نجاح فريق جراحة الأورام في إجراء عملية كبرى نادرة لاستئصال ورم ضخم بالبطن والحوض يزن أكثر من 40 كجم، لسيدة تبلغ من العمر 42 عامًا.

المريضة تعاني من ورم ممتد داخل البطن والحوض

وكشف المعهد عن تفاصيل الحالة، حيث كانت المريضة تعاني من ورم ممتد داخل البطن والحوض تسبب في صعوبة شديدة بالحركة وضيق بالتنفس نتيجة ضغطه المباشر على الحجاب الحاجز والأعضاء الداخلية.

قبولها على نفقة الدولة بصورة عاجلة بمعهد ناصر

وأوضح أنه رغم رفض حالتها في عدة مستشفيات لصعوبة التدخل الجراحي وخطورته، فقد تم قبولها على نفقة الدولة بصورة عاجلة بمعهد ناصر، خاصة بعد تزايد احتمالية انفجار الورم داخل البطن وما قد يسببه من وفاة فورية.

وأكد معهد ناصر أنه قبل الجراحة، أجرى الفريق الطبي تقييمًا شاملًا للحالة شمل:

الأشعة المقطعية وتحاليل وظائف الكبد والكلى والدم.

تجهيز بنك الدم بكميات كافية تحسبًا لحدوث نزيف.

تشكيل فريق تخدير على أعلى مستوى بخطط بديلة لمواجهة أي هبوط بالدورة الدموية.

تجهيز غرفة العمليات بأحدث الأدوات الجراحية المتقدمة.

وضع المريضة على أجهزة مراقبة مستمرة تشمل: ECG، Pulse oximeter، Capnography.

كيفية إجراء العملية

أجرى الفريق الطبي شقًا بطنيًا طوليًا للوصول إلى الورم، الذي كان يحتل معظم تجويف البطن والحوض ويضغط على الأمعاء والكبد والحجاب الحاجز والحالبين، مع وجود التصاقات واسعة بالأعضاء المجاورة.

وأكد الفريق الطبي أنه تم فصل الورم بعناية باستخدام تقنية Sharp dissection.

وكذلك السيطرة على الأوعية الدموية المغذية للورم وربطها لتقليل الفقد الدموي.

ونجح الفريق في استئصال الورم En bloc resection كتلة واحدة دون استئصال أي عضو حيوي.

أجريت العملية في زمن قياسي لم يتجاوز 90 دقيقة، وخرجت المريضة من غرفة العمليات بحالة مستقرة، لتسجل العملية إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل معهد ناصر للبحوث والعلاج

