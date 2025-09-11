الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فرقة "أعز الناس" تحيى ذكرى رحيل بليغ حمدى بمعهد الموسيقى العربية

الملحن الراحل بليغ
الملحن الراحل بليغ حمدى

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلا لفرقة أعز الناس بقيادة المايسترو الدكتور هشام نبوى والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد سعودى برؤية فنية للدكتور سامح عبد العزيز ويحمل عنوان "بليغ النغم" بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدى ويأتى ضمن فعاليات وزارة الثقافة الهادفة إلى إلقاء الضوء على رموز وأعلام الموسيقى العربية وذلك فى التاسعة مساء الجمعة 12 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.  

برنامج حفل ذكرى بليغ حمدى بمعهد الموسيقى العربية

يتضمن برنامج حفل ذكرى بليغ حمدى بمعهد الموسيقى العربية لفرقة أعز الناس، باقة مختارة من مؤلفات لحن الشجن الشهيرة منها أعز الناس، على حسب وداد قلبى، عدى عليا وسلم، مغرم صبابا، اه لو قبلتك من زمان، أشكى لمين، طبطب الهوا علينا، الطير المسافر، على رمش عيونها، عشان بحبك أنا، ميدلى بليغ النغم، على قد ما حبينا، میدلی قولوا لعين الشمس، خلاص مسافر  وعدد من الألحان التى ضمتها من مسرحية ريا وسكينة.. آداء أشرف حسن، ياسمين بركات، احمد مجدى، آيات الصالح، سمير صبرى، أحمد شعراوى، حنان مقبل، ميار احمد، محمد خليل، نيروز محمود، هناء عادل واصف، تامر سعيد، دعاء عبد المقصود، اسراء عصام، عزة اسامة، عمرو عادل إلى جانب فقرة خاصة لعازف البيانو إيهاب عز الدين ويؤدى الحان كل شي راح وإنقضى، تخونوه، ألف ليله وليلة، هوا يا هوا، مداح القمر وفات الميعاد.

الملحن بليغ حمدي

جدير بالذكر أن بليغ حمدى ولد عام 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول اعماله لعبد الحليم حافظ (تخونوه)، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الألحان المتنوعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ألحان بليغ حمدى دار الأوبرا المصرية ذكرى الموسيقار بليغ حمدى معهد الموسيقى العربية أعمال الموسيقار بليغ حمدي

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads