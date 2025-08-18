طريقة عمل الكريب، أكلة سريعة ومناسبة لأجواء الصيف

طريقة عمل الكريب، الكريب من أشهر الوصفات الفرنسية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، وهو نوع من الفطائر الرقيقة جدا يمكن تقديمه كطبق حلو مع الشوكولاتة والفواكه أو كطبق حادق مع الجبن والدجاج واللحوم.

ويتميز الكريب بسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة التي غالبا ما تكون متوفرة في كل منزل، كما أنه وجبة محببة للأطفال والكبار على حد سواء.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكريب.

مكونات عمل الكريب:-

تكفي لتحضير حوالي 8 – 10 قطع كريب

كوب من الدقيق الأبيض المنخول

كوب من الحليب السائل

2 بيضة متوسطة

رشة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من السكر للكريب الحلو فقط

ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة أو الزيت النباتي

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا اختياري

طريقة عمل الكريب:-

لتحضير العجينة، في وعاء كبير نضع البيض مع الفانيليا ونخفق جيدا.

نضيف الحليب ونواصل الخفق.

نضيف الدقيق المنخول تدريجيا مع الملح (والسكر إذا كان كريب حلو، مع الاستمرار في الخلط حتى نحصل على خليط سائل ناعم خالى من التكتلات.

نضيف الزبدة المذابة ونخلط مرة أخرى.

نغطي الخليط ونتركه في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريبا، حتى تتجانس المكونات ويصبح الكريب أكثر طراوة.

نسخن مقلاة غير لاصقة يفضل أن تكون خاصة بالكريب أو البان كيك.

ندهنها بطبقة خفيفة من الزيت أو الزبدة.

نصب مقدار مغرفة صغيرة من الخليط ونوزعها بسرعة بشكل دائري حتى تغطي سطح المقلاة بطبقة رقيقة.

نتركها على نار متوسطة حتى يصبح الوجه السفلي ذهبي حوالي دقيقة.

نقلب الكريب برفق على الوجه الآخر حتى ينضج.

نكرر الخطوات حتى انتهاء الكمية.

لنجاح الكريب، يجب أن يكون الخليط سائل وليس سميك حتى نحصل على طبقات رقيقة.

استخدام مقلاة غير لاصقة يسهل عملية فرد وقلب الكريب.

يمكن إضافة ملعقة كاكاو بودر للعجين لعمل كريب بالشيكولاتة.

عند تحضير كميات كبيرة، يفضل حفظ الكريب في طبق مغطى حتى لا يجف.

يمكن تحضير العجينة مسبقا وحفظها في الثلاجة لمدة يومين.

يمكن تقديمه ملفوف أو على شكل مثلثات.

يمكن تزيينه بصوص الشيكولاتة أو الكراميل أو السكر البودرة.

في حالة الكريب الحادق يمكن إدخاله الفرن قليلا بعد الحشو حتى يذوب الجبن.

أفكار لحشوات الكريب الحلو والحادق

- أولا الكريب الحلو

يمكن حشوه وتقديمه بعدة طرق، مثل:

كريب بالشيكولاتة، ندهن الكريب بالنوتيلا أو أي شيكولاتة قابلة للدهن، ويمكن إضافة شرائح موز أو فراولة.

كريب بالقشطة والعسل، نضع طبقة من القشطة ونوزع فوقها العسل والمكسرات.

كريب بالمربى، يدهن بالمربى حسب النكهة المفضلة مثل الفراولة أو المشمش.

كريب بالآيس كريم، يقدم ساخن مع كرة آيس كريم وصوص شيكولاتة أو كراميل.

- ثانيا الكريب الحادق

يعتبر وجبة مشبعة تصلح كغداء أو عشاء، ومن أشهر حشواته:

كريب بالدجاج، قطع دجاج مشوية أو مقلية مع بصل وفلفل وجبنة موزاريلا.

كريب بالجبن، مزيج من الجبن الشيدر والموزاريلا أو الجبن الأبيض مع زيتون وخضار.

كريب باللحم المفروم، لحم معصج بالبصل والتوابل مع صوص خفيف وجبن.

كريب بالخضار، خليط من الخضار المشوح مثل الكوسة والفلفل والطماطم مع التوابل.

