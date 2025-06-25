طريقة عمل البيتزا بالفراخ، أحلى وأوفر من الجاهزة

طريقة عمل البيتزا بالفراخ، البيتزا بالفراخ من أنواع البيتزا الشهيرة واللذيذة التى يقبل على تناولها الكبار والصغار لمذاقها المميز وتقدم بطرق وإضافات مختلفة حسب الرغبة.

وطريقة عمل البيتزا بالفراخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة بأسعار عالية.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البيتزا بالفراخ.

مكونات عمل البيتزا بالفراخ:-

لتحضير عجينة البيتزا:

3 أكواب دقيق

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

كوب ماء دافئ (قد تحتاجي أقل أو أكثر حسب نوع الدقيق)

لتحضير صلصة البيتزا:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

1 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

رشة سكر

رشة زعتر جاف

رشة ريحان (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

الحشوة:

1 صدر دجاج مقطع مكعبات صغيرة

بصلة صغيرة مفرومة

فلفل ألوان مقطع شرائح

كوب جبنة موتزاريلا مبشورة

زيتون أسود أو أخضر (حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة كاري

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة زيت زيتون

طريقة عمل البيتزا بالفراخ

طريقة عمل البيتزا بالفراخ:-

في وعاء كبير، ضعي الخميرة والسكر والماء الدافئ، وقلبي واتركيها 10 دقائق لتتفاعل.

أضيفي الدقيق، الزيت، والملح وابدئي في العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

غطي العجينة واتركيها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

سخني الزيت، وقلبي فيه البصل حتى يذبل.

أضيفي الثوم، ثم عصير الطماطم، والصلصة، والتوابل.

اتركي المزيج يغلي لمدة 10 دقائق حتى تتماسك الصلصة.

في مقلاة، سخني قليل من الزيت وشوحي البصل حتى يذبل.

أضيفي مكعبات الدجاج، ثم البهارات (بابريكا، كاري، ملح، فلفل).

قلبي حتى ينضج الدجاج تماما (حوالي 10 دقائق).

افردي العجينة على صينية مدهونة بقليل من الزيت.

افردي الصلصة على سطح العجينة بالتساوي.

وزعي الدجاج، ثم شرائح الفلفل والزيتون.

رشي الجبنة الموتزاريلا على الوجه.

ادخلي البيتزا فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 15–20 دقيقة حتى تنضج وتذوب الجبنة وتتحمر الأطراف.

يمكنك إضافة فطر، أو جبن شيدر لمزيد من الطعم.

يمكن استخدام دجاج مشوي أو بقايا فراخ مسلوقة.

يمكن عمل العجينة مسبقا وتجميدها لوقت لاحق.

يمكن استبدال الفراخ بأى نوع حشو حسب الرغبة مثل اللحوم المصنعة أو اللحم المفروم ويمكن تنوع الخضروات مثل البصل والريحان أو الزيتون بأنواعه مع الطماطم والفلفل، حيث يمكن استدام الحشوات المختلفة حسب الرغبة.

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