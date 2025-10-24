الجمعة 24 أكتوبر 2025
حوادث

الخمرة مغشوشة.. ضبط شخصا لبيع مشروبات كحولية مغشوشة فى الدقهلية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على شخصا لبيع مشروبات كحولية مغشوشة بالدقهلية.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر.

بيع مشروبات كحولية مغشوشة 

وعقب تقنين الإجراءات، تم  مداهمة مكان  المتهم وضبطه وبحوزتهعدد من المشروبات الكحولية مغشوشة ومجهولة المصدر، ومبلغ مالي من متحصلات بيع المواد الكحولية.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري وحماية صحة المواطنين.

