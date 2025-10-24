حالة المرور اليوم، سيولة على محاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، سيولة مرورية ملحوظة على أغلب الطرق الرئيسية، مع انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتيسير الحركة وضمان انسيابية السير أمام المواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

المحاور الحيوية

شهد محور 26 يوليو والطريق الدائري سيولة تامة في الاتجاهين، كما انتظمت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو، بينما شهد محور كورنيش النيل سيولة مرورية من مناطق المعادي حتى وسط المدينة.

الجيزة:

واستقرت الحالة المرورية على شارعي الهرم وفيصل ومحور صفط اللبن، مع تواجد ميداني مكثف للخدمات المرورية للتعامل مع أي طارئ.

حالة المرور في القاهرة والجيزة اليوم الجمعة

وتواصل الإدارة العامة للمرور متابعة حركة السيارات من خلال غرف العمليات المركزية، مع التنسيق المستمر مع إدارات مرور القاهرة والجيزة لتحقيق أقصى درجات الانضباط المروري.

