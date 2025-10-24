الجمعة 24 أكتوبر 2025
حوادث

حالة المرور اليوم، سيولة على محاور وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، سيولة مرورية ملحوظة على أغلب الطرق الرئيسية، مع انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتيسير الحركة وضمان انسيابية السير أمام المواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أخبار الحوادث اليوم: تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال بمحطة مونوريل جامعة النيل.. ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء.. رفض طعن هيثم الحريري على استبعاده من انتخابات مجلس النواب

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال رفع كوبرى المشاة بمحطة مونوريل جامعة النيل بالجيزة

المحاور الحيوية
شهد محور 26 يوليو والطريق الدائري سيولة تامة في الاتجاهين، كما انتظمت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو، بينما شهد محور كورنيش النيل سيولة مرورية من مناطق المعادي حتى وسط المدينة.

 الجيزة:
واستقرت الحالة المرورية على شارعي الهرم وفيصل ومحور صفط اللبن، مع تواجد ميداني مكثف للخدمات المرورية للتعامل مع أي طارئ.

حالة المرور في القاهرة والجيزة اليوم الجمعة

وتواصل الإدارة العامة للمرور متابعة حركة السيارات من خلال غرف العمليات المركزية، مع التنسيق المستمر مع إدارات مرور القاهرة والجيزة لتحقيق أقصى درجات الانضباط المروري.

