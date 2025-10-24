الجمعة 24 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة غسل 55 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

غسل الأموال
غسل الأموال

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 عناصر إجرامية  بتهمة غسل 55 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.

 غسل 55 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية، مقيمون بمحافظة دمياط، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وقد تبين أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضي والمركبات، حيث بلغت قيمة الأموال التي تم غسلها حوالي 55 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية متابعة كافة الأنشطة المشبوهة لضبط وملاحقة كل من يسعى لاستغلال الأموال غير المشروعة.

 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
 

الجريدة الرسمية