"فود" لوحة معدنية مميزة تصل لـ 325 ألف جنيه.. خطوات الحصول على رقم مميز.. ومصدر يكشف مزايا اللوحة المعدنية باسمك

تواصل وزارة الداخلية، طرح لوحات معدنية مميزة تحت شعار " لوحتك باسمك" يتنافس 6 أشخاص على اللوحة المعدنية المميزة تحمل اسم " ف ود 9999" بقيمة 325 ألف جنيه.

كيفية شراء رقم عربية مميز



ادخل على موقع «لوحتك» من خلال البحث عنه عبر الإنترنت

انقر على أيقونة كون لوحتك.

كون لوحتك المميزة من الأرقام المتاحة على الموقع.

اختر اللوحة الخاصة بك.

سجيل الدخول من خلال إنشاء حساب على الموقع.

املأ البيانات التي ستظهر أمامك على الشاشة.

قم بالتزايد على اللوحة، عن طريق وضع أعلى سعر للمزايدة.

بعد الفوز بالمزاد، حدد المحافظة، ووحدة الترخيص، حتى ترسل اللوحة إليها.

مزايا الحصول على اللوحة المعدنية المميزة

وحول مزايا الحصول على اللوحة المعدنية المميزة، يقول مصدر أمنى، يحصل الراسى عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أى مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور كما تنص على حق التوريث.

الشروط واللوائح الخاصة بقانون المرور

ونوه المصدر إلى خضوع كافة المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة لكافة القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية، كما تطبق عليها كافة الشروط واللوائح الخاصة بقانون المرور ولائحته التنفيذية ولا تحصل على أى استثناء بالمرور.

وحول المسموح له استخدام اللوحات المعدنية المميزة؛ أوضح المصدر، أن حق استخدام كافة الأسماء والعلامات التجارية وأسماء وعلامات الخدمات وأسماء المقتنيات والشعارات والصور تعود إلى من له حقوق الملكية الفكرية دون غيرهم، وتحكم هذه الوثيقة كافة جوانب اتفاقية التسجيل المبرمة بين مختلف الأطراف، ومن حق إدارة الموقع إلغاء المزاد على اللوحة إذا لم تصل إلى حد الترسية المطلوب.

وتقدم “بوابة مرور مصر” عبر موقع لوحتك، عددًا كبيرًا من اللوحات المميزة والتي يتم بيعها عن طريق المزايدة، كما يمكن اختيار وتشكيل لوحة معدنية خاصة ليتم بيعها بعد ذلك، الأمر يتطلب بعض الخطوات منها الدخول على موقع "LO7TAK" الخاص ببوابة مرور مصر الإلكترونية.

وعقب ذلك يتم تسجيل الدخول وإدخال كافة البيانات المطلوبة، ثم يتم إضافة الأرقام والحروف التي يتم اختيارها من قبل الشخص الراغب في شراء اللوحة المعدنية، بعدها يتم إدراج اللوحة في أقرب وقت في المزاد، وفي حالة وقوع المزايدة على أحد الأشخاص؛ يسدد القيمة عبر الفروع البنكية أو بواسطة الكروت الائتمانية.

كيفية ضمان الفوز باللوحة المعدنية المميزة المعروضة للمزايدة

وردا على سؤال كيفية ضمان الفوز باللوحة المعدنية المميزة؛ كشف المصدر المسئول، يقوم المشاركون في المزاد عادةً برفع السعر المعروض مقابل الحصول على اللوحة حتى يتبقى شخص واحد فقط قادر على سداد السعر النهائي للوحة، عندها يمكنه وحده الحصول عليها.

أما في المزادات الالكترونية، فيتوجب عليك تقديم السعر الأعلى خلال الوقت المتاح للمزايدة، وإلا فقد تخسر فرصة شراء حق إستخدام الحروف والارقام المميزة للوحة وننصحك باتباع طريقة المزايدين المحترفين من خلال تقديم أعلى مبلغ يمكنك دفعه للشراء مبكرًا، وذلك حتى يتسنى لك ابعاد المزايدين غير القادرين على تقديم عرض أفضل من عرضك، بالأضافة الى التفاعل مع رسالة البريد الالكتروني التي ستصلك إذا ما قام أحد المشتركين بالمزايدة عليك، وذلك من خلال رفع مزايدتك.

ظهور رسالة اللوحة معدنية مميزة غير متاحة

يوضح المصدر المسئول، فى حال ظهور رسالة “ اللوحة غير متاحة فى الوقت الحالى للمزايدة”؛ تعنى أن اللوحة التى كونتها هى لوحة مصروفة بالفعل على سيارة ما، وحاول تكوين لوحة اخرى.

