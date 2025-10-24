خطوات استخراج الفيش والتشبيه أون لاين 2025 عبر موقع وزارة الداخلية

أتاحت وزارة الداخلية،خدمة استخراج الفيش والتشبيه إلكترونيًا ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين دون الحاجة إلى التوجه إلى أقسام الشرطة، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي خلال عام 2025.

خطوات استخراج الفيش والتشبيه أون لاين 2025

خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة أون لاين من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عبر البوابة الرسمية.

2. اختيار أيقونة "الأدلة الجنائية" من قائمة الخدمات الإلكترونية.

3. الضغط على خيار "إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة".

4. تسجيل الدخول إلى الحساب أو إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب سابق.

5. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة كما هي مدونة في بطاقة الرقم القومي.

6. الضغط على زر "تسجيل الطلب".

7. اختيار طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة لاستكمال عملية التقديم.

استخراج الفيش والتشبيه أون لاين 2025

وبعد استكمال الخطوات وسداد الرسوم المقررة، يتم تجهيز الصحيفة خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب، ثم تُرسل إلى عنوان مقدم الطلب عبر البريد السريع.

وتؤكد وزارة الداخلية أن الخدمة الإلكترونية لاستخراج الفيش والتشبيه تأتي ضمن جهودها المستمرة لتسهيل الحصول على المستندات الرسمية بطريقة آمنة وسريعة، بما يتماشى مع رؤية مصر الرقمية 2025.

