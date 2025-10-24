الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خطوات استخراج الفيش والتشبيه أون لاين 2025 عبر موقع وزارة الداخلية

خطوات استخراج الفيش
خطوات استخراج الفيش والتشبيه أون لاين 2025

أتاحت وزارة الداخلية،خدمة استخراج الفيش والتشبيه إلكترونيًا ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين دون الحاجة إلى التوجه إلى أقسام الشرطة، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي خلال عام 2025.

خطوات استخراج الفيش والتشبيه أون لاين 2025
خطوات استخراج الفيش والتشبيه أون لاين 2025

 

خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة أون لاين من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عبر البوابة الرسمية.
2. اختيار أيقونة "الأدلة الجنائية" من قائمة الخدمات الإلكترونية.
3. الضغط على خيار "إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة".
4. تسجيل الدخول إلى الحساب أو إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب سابق.
5. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة كما هي مدونة في بطاقة الرقم القومي.
6. الضغط على زر "تسجيل الطلب".
7. اختيار طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة لاستكمال عملية التقديم.

استخراج الفيش والتشبيه أون لاين 2025 

وبعد استكمال الخطوات وسداد الرسوم المقررة، يتم تجهيز الصحيفة خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب، ثم تُرسل إلى عنوان مقدم الطلب عبر البريد السريع.

حالة المرور اليوم، سيولة على محاور وميادين القاهرة والجيزة

أخبار الحوادث اليوم: تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال بمحطة مونوريل جامعة النيل.. ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء.. رفض طعن هيثم الحريري على استبعاده من انتخابات مجلس النواب

وتؤكد وزارة الداخلية أن الخدمة الإلكترونية لاستخراج الفيش والتشبيه تأتي ضمن جهودها المستمرة لتسهيل الحصول على المستندات الرسمية بطريقة آمنة وسريعة، بما يتماشى مع رؤية مصر الرقمية 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استخراج الفيش والتشبيه صحيفة الحالة الجنائية وزارة الداخلية المصرية خدمات أون لاين الفيش الجنائي مصر الرقمية 2025 استخراج فيش وتشبيه إلكتروني

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم، سيولة على محاور وميادين القاهرة والجيزة

أخبار الحوادث اليوم: تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال بمحطة مونوريل جامعة النيل.. ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء.. رفض طعن هيثم الحريري على استبعاده من انتخابات مجلس النواب

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال رفع كوبرى المشاة بمحطة مونوريل جامعة النيل بالجيزة

القبض على بلوجر شهيرة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بمصر الجديدة (فيديو)

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة وحدات سكنية بحدائق الأهرام

ضبط سائق "توك توك" سار عكس الاتجاه بالمقطم وعرض حياة المواطنين للخطر

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعذيب كلب بالقليوبية وضبط المتورطين

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة وتسهيل الدعارة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025

موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والقناة الناقلة

تحسن في القاهرة وارتفاع بالصعيد، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون وارتفاع الخيار والفلفل

محمد صلاح يتلقى صدمة جديدة قبل مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

تفاصيل طرح فيلات مارينا بمبادرة "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التين والجوافة وانخفاض الكاكا والبرتقال السكري

المعاينة تكشف أسباب اشتعال النيران في سيارة ملاكي وتفحم قائدها بطريق السويس (صور)

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا يفوتك، دعاء أول جمعة من جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية