ضبط القائمين على شركات غير مرخصة بتهمة النصب في بني سويف

ضبط القائمين على شركات غير مرخصة للنصب على المواطنين

ضبطت  الإدارة العامة لتصاريح العمل، القائمين على شركات غير مرخصة للنصب على المواطنين في بني سويف.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام 13 شخصًا من مالكي ومديري شركات غير مرخصة لنقل العمالة بالاستيلاء على أموال المواطنين، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم (من بينهم 5 أشخاص لهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم: جوازات وصور جوازات وتأشيرات سفر، وطلبات توظيف وإقرارات وعقود اتفاق عمل بالخارج، إعلانات خاصة بالشركات وعدد من دفاتر استلام النقدية والأكلاشيهات، و13 هاتف محمول، 6 أجهزة حاسب آلي، 3 وحدات معالجة مركزية تحتوي على دلائل تثبت نشاطهم الإجرامي

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لحماية المواطنين من مثل هذه الأنشطة الاحتيالية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

الجريدة الرسمية