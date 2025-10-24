الجمعة 24 أكتوبر 2025
أخبار مصر

محافظ الجيزة يخصص شاشات عرض كبرى بالميادين لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن تخصيص شاشات عرض كبرى بالميادين والشوارع الرئيسية بمختلف أنحاء المحافظة، لمشاركة المواطنين الاحتفال بحدث افتتاح المتحف المصري الكبير من خلال عرض البرومو الرسمي ولوجو الحفل وبث وقائع الافتتاح مباشرة.

أماكن وضع الشاشات الحبرى بالجيزة

وأوضح المحافظ أن شاشات العرض تم تحديدها في عدد من المناطق الحيوية، منها:
ميدان مصطفى محمود بالعجوزة، ميدان الجلاء بالدقي، جنوب الجيزة أمام جامعة القاهرة، أرض المطاحن بشارع فيصل، أمام مبنى وزارة الري بالوراق، ميدان النافورة بطريق المريوطية بالطالبية، ميدان الكيت كات بإمبابة، أمام حديقة سفاري بالمنيرة، ميدان مجلس المدينة بأوسيم، شارع البنك بكرداسة، مركز شباب أبو النمرس، مدخل شارع النيل السعيد بالبدرشين، وأمام مجلس مدينة الحوامدية.
 

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن شاشات العرض تأتي ضمن استعدادات المحافظة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة فعاليات الافتتاح في أجواء احتفالية بمختلف أرجاء الجيزة، مؤكدًا أن البث سيتضمن فقرات تعريفية وترويجية عن المتحف المصري الكبير وأهميته الحضارية والسياحية.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تنسق مع الجهات المعنية على مدار فعاليات الافتتاح، مع توفير فرق فنية لمتابعة الشاشات ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي أعطال فنية أو طارئة لضمان تقديم صورة مشرفة تليق باسم محافظة الجيزة والمتحف المصري الكبير كأعظم صرح أثري في العالم.

وأكد محافظ الجيزة أن هذا الحدث العالمي يمثل فخرًا لكل المصريين، موضحًا أن المحافظة تحرص على أن يستمتع أبناء الجيزة بمشاهدة فعاليات الافتتاح والمشاركة في الأجواء الوطنية المبهجة التي تعكس عظمة مصر وحضارتها العريقة.

الجريدة الرسمية