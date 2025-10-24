8 أخطاء تتسبب في جفاف بشرتك دون أن تنتبهي

يُعد جفاف البشرة من أكثر المشكلات التي تعاني منها النساء في مختلف المراحل العمرية، خصوصًا مع تغيّر الفصول أو التعرض المستمر لعوامل الطقس القاسية.





ورغم أن الكثيرات يحرصن على استخدام الكريمات المرطبة والعناية اليومية بالبشرة، فإن بعض العادات الخاطئة — التي قد تبدو بسيطة أو غير مؤذية — تكون السبب الحقيقي وراء فقدان الترطيب الطبيعي وجفاف الجلد.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن، جمال البشرة لا يعتمد على كثرة المنتجات أو قوة العناية، بل على التوازن بين التنظيف والترطيب والحماية.

الاهتمام المفرط أو الإهمال كلاهما يسببان الضرر.



أخطاء ترتكبيها تتسبب في جفاف بشرتك

في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أبرز الأخطاء اليومية التي تسبب جفاف البشرة دون أن ننتبهي، مع شرح أثر كل منها، ونصائح بسيطة لتجنبها واستعادة نضارة الجلد وحيويته.



أولًا: الإفراط في استخدام الغسول اليومي

من أكثر الأخطاء الشائعة التي ترتكبها النساء ظنًّا منهن أن الغسول كلما استخدمنه أكثر كانت بشرتهن أنظف. لكن الحقيقة أن الإفراط في استخدام الغسول — حتى وإن كان مخصصًا للبشرة الحساسة — يؤدي إلى إزالة الطبقة الدهنية الطبيعية التي تحمي الجلد من الجفاف.

تنظيف البشرة من الطبيعة



البشرة تحتاج إلى توازن بين النظافة والترطيب، والغسول القوي أو المتكرر يُفقدها هذا التوازن، مما يجعلها عرضة للتشقق والاحمرار والشعور بالشد بعد الغسل.

القاعدة الذهبية هي الاكتفاء بغسل الوجه مرتين يوميًا فقط: مرة صباحًا لإزالة إفرازات الليل، ومرة مساءً لتنظيف البشرة من بقايا المكياج والأتربة. كما يُفضَّل اختيار غسول لطيف خالٍ من الكبريتات والكحول، يحتوي على مكونات مرطبة مثل الجلسرين أو حمض الهيالورونيك.

ثانيًا: استخدام الماء الساخن

الكثير من النساء يجدن في الماء الساخن راحة واسترخاء خاصة في فصل الشتاء، لكن من الناحية الجلدية هو أحد أكبر أعداء البشرة.

الماء الساخن يعمل على إذابة الزيوت الطبيعية الموجودة على سطح الجلد والتي تحافظ على الترطيب، مما يؤدي إلى جفاف فوري بعد الغسل. ومع تكرار الأمر، تفقد البشرة قدرتها على الاحتفاظ بالماء وتصبح خشنة وباهتة المظهر.

البديل الصحي هو استخدام الماء الفاتر أثناء الغسل أو الاستحمام، ثم ترطيب البشرة فورًا بعد التجفيف بمنشفة قطنية ناعمة، حيث يكون الجلد في تلك اللحظة أكثر استعدادًا لامتصاص المرطب.

ثالثًا: تجاهل الترطيب بعد التنظيف

من الأخطاء المتكررة أيضًا أن تغسل المرأة وجهها أو تستحم دون أن تضع أي مرطب بعد ذلك، ظنًّا منها أن البشرة “نظيفة بما يكفي”.

في الواقع، بعد الغسل مباشرة تفقد البشرة جزءًا من رطوبتها الطبيعية، لذا يُعد الترطيب خطوة أساسية لا يمكن إهمالها.

المرطب لا يضيف فقط ماءً للبشرة، بل يشكّل طبقة حماية تمنع تبخر الرطوبة.

ينصح الخبراء باختيار كريم أو لوشن يحتوي على مكونات مثل السيراميد، زبدة الشيا، الهيالورونيك أسيد، أو زيت الجوجوبا، ووضعه خلال 3 دقائق فقط بعد الغسل للاحتفاظ بأكبر قدر من الرطوبة داخل الجلد.

رابعًا: الإفراط في التقشير

التقشير المنتظم يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة ويُحسن مظهر البشرة، لكن الإفراط فيه — سواء باستخدام المقشرات الكيميائية أو الفيزيائية — يؤدي إلى تآكل الطبقة السطحية الواقية للبشرة، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للجفاف والالتهاب.

يكفي تقشير البشرة مرة واحدة أسبوعيًا للبشرة الجافة أو الحساسة، ومرتين للبشرة الدهنية أو المختلطة، مع الحرص على استخدام مقشر لطيف لا يحتوي على حبيبات خشنة أو أحماض قوية. كما يجب دائمًا تطبيق مرطب عميق بعد التقشير لتجنب الشعور بالشد أو الاحمرار.

خامسًا: عدم شرب كميات كافية من الماء

قد تعتقد بعض النساء أن العناية الخارجية تكفي للحفاظ على نضارة الجلد، لكن الحقيقة أن الترطيب يبدأ من الداخل أولًا.

قلة شرب الماء تؤثر مباشرة على نضارة البشرة، فتبدو باهتة وجافة مهما تم استخدام منتجات خارجية.

ينصح الأطباء بشرب من 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا، مع زيادة الكمية في الأجواء الحارة أو أثناء بذل مجهود. كما يمكن دعم الترطيب الداخلي بتناول الفواكه الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ والبرتقال.

سادسًا: النوم في غرف جافة أو مكيفة باستمرار

الهواء الجاف الناتج عن المكيفات أو المدفأة يسحب الرطوبة من الجو، وبالتالي من البشرة أيضًا، خاصة أثناء النوم عندما تكون عملية التجدد الخلوي في أوجها.

ولذلك يُفضَّل استخدام مرطب هواء (Humidifier) في الغرفة أو وضع وعاء ماء بالقرب من المكيف، مع دهن الوجه واليدين بطبقة خفيفة من كريم مرطب قبل النوم للحفاظ على الترطيب طوال الليل.

سابعًا: استخدام منتجات تجميل تحتوي على كحول أو عطور قوية

الكثير من التونر أو كريمات التفتيح والعطور الجلدية تحتوي على كحوليات أو عطور صناعية تسبب تبخر الماء من سطح البشرة بسرعة، مما يؤدي إلى الجفاف والتهيّج خصوصًا للبشرة الحساسة.

لذا يُنصح دائمًا بقراءة مكونات المنتج قبل الشراء، واختيار التركيبات المكتوب عليها “خالٍ من الكحول” و“لطيف على البشرة” و“مناسب للبشرة الجافة أو الحساسة”.

ثامنًا: إهمال الحماية من الشمس

حتى في الأيام الغائمة أو داخل المنزل، تتعرض البشرة للأشعة فوق البنفسجية التي تضعف حاجزها الواقي وتسبب الجفاف المبكر.

الواقي الشمسي ليس فقط للوقاية من التصبغات، بل هو أساس الحفاظ على رطوبة الجلد وصحته.

يجب وضع واقٍ شمسي بمعامل حماية لا يقل عن 30، وتجدده كل ساعتين عند التعرض المباشر للشمس، مع تفضيل الأنواع التي تحتوي على مكونات مرطبة.

نصائح سريعة لاستعادة ترطيب البشرة بعد الجفاف

بعد معرفة الأسباب والأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى جفاف البشرة، يبقى السؤال الأهم:

كيف يمكننا استعادة الترطيب الطبيعي بطرق فعالة وآمنة؟



غسول طبيعي للبشرة

فيما يلي مجموعة من النصائح العملية والمجربة التي تساعد على إعادة النعومة والنضارة للبشرة دون الحاجة إلى مستحضرات باهظة الثمن، فقط ببعض الوعي والالتزام بالعادات الصحية الصحيحة.

احرصي على الترطيب مرتين يوميًا على الأقل، صباحًا ومساءً، باستخدام كريم أو لوشن غني بالمكونات المرطبة الطبيعية مثل زبدة الشيا، زيت اللوز الحلو، أو الجلسرين. هذه المواد تساعد على بناء حاجز واقٍ يمنع تبخر الماء من البشرة، خصوصًا في الأجواء الجافة أو الباردة.

كما يُفضّل دائمًا وضع المرطب على البشرة وهي ما زالت رطبة قليلًا بعد الغسل، لأن ذلك يساعد على حبس الرطوبة داخل الجلد وتحقيق ترطيب أعمق.

اختاري منتجات عناية لطيفة خالية من الكحول والعطور الصناعية، فهذه المواد تُضعف طبقة الحماية الطبيعية وتسبب التهيّج. ابحثي عن المستحضرات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك، السيراميد، أو زيت الجوجوبا، فهي مكونات أثبتت فعاليتها في ترميم الجلد الجاف ومنحه ملمسًا ناعمًا.

لا تهملي العناية الليلية بالبشرة. ففترة النوم هي الوقت المثالي لتجديد الخلايا، لذا يُنصح بتطبيق طبقة سميكة نسبيًا من كريم الترطيب أو ماسك طبيعي قبل النوم. يمكن استخدام مزيج بسيط من العسل وزيت الزيتون كقناع مرطب مرتين أسبوعيًا للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة في الصباح.

احمي بشرتك من العوامل الخارجية. لا تخرجي من المنزل دون واقٍ شمسي، حتى في الشتاء أو الأيام الغائمة، لأن الأشعة فوق البنفسجية تُضعف الجلد وتسبب جفافه. كما يُفضل ارتداء قبعة أو نظارات شمسية عند التعرض الطويل لأشعة الشمس.

وفي الشتاء، تجنبي التعرض المباشر للمدفأة أو الهواء الساخن، واستخدمي مرطب هواء للمحافظة على رطوبة الجو داخل المنزل.

اهتمي بالتغذية الداخلية، فالجمال يبدأ من الداخل. احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الصحية مثل السلمون، الأفوكادو، والمكسرات، إضافة إلى الخضروات والفواكه الطازجة الغنية بفيتامين C وE اللذين يعززان مرونة الجلد ويحميانه من الجفاف. ولا تنسي شرب الماء بانتظام، فحتى أفضل كريم لن يعوّض نقص الترطيب الداخلي إن لم يكن الجسم نفسه مرتويًا.

وأخيرًا، تذكري أن البشرة الجافة ليست نوعًا من أنواع الجلد فقط، بل قد تكون نتيجة أسلوب حياة يحتاج إلى تعديل بسيط.

باتباع هذه النصائح اليومية المنتظمة، والابتعاد عن العادات الخاطئة مثل الماء الساخن والإفراط في الغسول، يمكنكِ خلال أسابيع قليلة أن تلاحظي فرقًا واضحًا في ملمس بشرتك ولمعانها الطبيعي، وتستعيدي الإشراقة التي تستحقها كل امرأة.



لذلك، احرصي على مراقبة عاداتك اليومية الصغيرة — مثل درجة حرارة الماء وعدد مرات الغسل ونوعية المستحضرات — فهي التفاصيل التي تصنع الفارق الكبير في نعومة بشرتك ونضارتها.

فمع القليل من الوعي والتعديل البسيط في الروتين اليومي، يمكن لأي امرأة أن تستعيد ترطيب بشرتها الطبيعي وتتمتع بمظهر صحي ومشرق طوال العام.

