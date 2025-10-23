الخميس 23 أكتوبر 2025
اعرفي أسباب المسام الواسعة وطرق التخلص منها حفاظا على مظهر البشرة

المسام الواسعة بالبشرة
المسام الواسعة من أكثر المشكلات التي تزعج الكثير من النساء، لأنها تؤثر بشكل واضح على مظهر البشرة وتجعلها تبدو غير ناعمة أو أقل نضارة.

وعلى الرغم من أن حجم المسام يتأثر بعوامل وراثية، إلا أن هناك العديد من الطرق الطبيعية والطبية التي يمكن أن تساعد في تقليل مظهرها والحفاظ على بشرة ناعمة وصافية.

أسباب اتساع المسام

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، أن من أسباب المسام الواسعة بالبشرة:

  • الإفرازات الدهنية الزائدة، عندما تنتج الغدد الدهنية في البشرة كميات كبيرة من الزيوت، تتراكم الدهون داخل المسام مما يؤدي إلى تمددها وظهورها بشكل واضح.
  • تراكم الأوساخ وخلايا الجلد الميتة، وقلة تنظيف البشرة تؤدي إلى تراكم الشوائب داخل المسام، مما يجعلها تبدو أكبر حجم مع مرور الوقت.
  • التقدم في العمر، ومع التقدم في السن، تفقد البشرة جزء من مرونتها بسبب انخفاض إنتاج الكولاجين، فيتسع مظهر المسام.
  • التعرض لأشعة الشمس، والأشعة فوق البنفسجية تضعف أنسجة الجلد وتقلل من إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يؤدي إلى اتساع المسام وظهور التجاعيد.
  • العوامل الوراثية، وبعض الأشخاص لديهم بطبيعتهم مسام أكثر وضوح بسبب الجينات.

طرق طبيعية لتقليل مظهر المسام الواسعة

وأضافت نادية، أن هناك طرقا طبيعية لتقليل المسام الواسعة بالبشرة، منها:-

  • استخدام مكعبات الثلج يوميا، تمرير مكعب ثلج على الوجه لمدة دقيقة يوميا يساعد على شد البشرة وتقليص المسام مؤقتا، كما ينشط الدورة الدموية ويمنح البشرة إشراقة فورية.
  • ماسك بياض البيض، وبياض البيض يشد البشرة ويغلق المسام الواسعة، فقط اخلطي بياض بيضة مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ضعي الخليط على وجهك حتى يجف، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.
  • خل التفاح الطبيعي، ويعمل كتونر طبيعي يساعد على توازن حموضة البشرة وتقليص حجم المسام، امزجي ملعقة من خل التفاح مع ثلاث ملاعق من الماء، وامسحي الوجه بقطنة مبللة بالمحلول يوميا بعد التنظيف.
  • ماسك الطمي المغربي، وهو يمتص الزيوت الزائدة وينقي البشرة من الشوائب، مما يقلل من مظهر المسام الواسعة، استخدمي الماسك مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • ماء الورد، ويعمل كمضاد طبيعي للبكتيريا ويشد الجلد بلطف، ويمكن استخدامه يوميا كتونر طبيعي بعد غسل الوجه.
  • العسل والليمون، والعسل يرطب البشرة بعمق بينما الليمون يساعد في تنظيفها وتضييق المسام، امزجي ملعقة من العسل مع نصف ملعقة من عصير الليمون وضعيها على البشرة لمدة 10 دقائق ثم اغسليها جيدا.
نصائح مهمة لتقليل المسام الواسعة بالبشرة 

وتابعت، أن هناك بعض النصائح التى تقلل ظهور المسام الواسعة بالبشرة، منها:-

  • التنظيف المنتظم، استخدمي غسول لطيف خالي من الزيوت مرتين يوميا لإزالة الأوساخ والدهون الزائدة.
  • التقشير الأسبوعي، استخدمي مقشر خفيف أو مقشرات طبيعية مثل السكر والعسل مرتين أسبوعيا للتخلص من خلايا الجلد الميتة.
  • استخدام التونر، ويفضل استخدام تونر يحتوي على حمض الساليسيليك أو النياسيناميد، فهما يساعدان في تنظيف المسام وشدها.
  • الترطيب اليومي، حتى البشرة الدهنية تحتاج إلى ترطيب، استخدمي مرطب خفيف غير دهني يحتوي على مواد مثل الألوفيرا أو الهيالورونيك أسيد.
  • حماية البشرة من الشمس، استخدام واقى من الشمس يوميا يمنع تلف الكولاجين الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، مما يقلل من توسع المسام مع الوقت.
  • تجنبي النوم بالمكياج لأنه يسد المسام ويزيد من اتساعها.
  • أكثري من شرب الماء للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل.
  • تناولي أطعمة غنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات.
  • قللي من تناول الأطعمة الدهنية والمقلية لأنها تزيد من إفراز الزيوت في البشرة.
  • استخدمي منشفة نظيفة مخصصة للوجه فقط لتجنب تراكم البكتيريا.
الجريدة الرسمية