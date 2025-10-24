الجمعة 24 أكتوبر 2025
إياب دور الـ32 بالكونفدرالية، موعد مباراة الزمالك وديكيداها والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة ديكيداها الصومالي، مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة بين الزمالك وديكيداها في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام، وتنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت.

وكان فريق الزمالك قد فاز على ديكيداها بسداسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قائمة الزمالك أمام ديكيداها

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد السيد – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها

فيما أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، عن ارتداء الأول زيه الأساسي، المكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الموف الكامل.

 وفي المقابل، سيرتدي فريق ديكيداها الصومالي زيه الكامل باللون اللبني، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأخضر.

حضر الاجتماع من الزمالك كلٌّ من: محمد حسن تيتو، المدير الإداري، وباسم زيادة، مسئول العلاقات العامة، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومندوبي نادي ديكيداها.

الشناوي يعلق على غيابه عن منتخب مصر رغم ترشحه لجائزة الأفضل في إفريقيا

رضا عبد العال: محمد علي بن رمضان "عبء" على الأهلي

ومنح نادي الزمالك 250 دعوة درجة أولى و15 دعوة للمقصورة الرئيسية لمسئولي بطل الصومال خلال الاجتماع الفني للقاء.

